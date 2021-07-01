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Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб

Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб

В Одесской области столкнулись рейсовый автобус Киев – Кишинев и грузовик. В результате аварии один человек погиб и четверо доставлены в больницу, сообщает Национальная полиция Одесской области.

По информации Министерства иностранных дел и Европейской интеграции Молдовы, погиб гражданин республики в возрасте 61 года, его супруга госпитализирована. Трое пострадавших - граждане Украины.

По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, авария произошла в 3.45 на автодороге Киев – Одесса вблизи села Знаменка.

"В результате столкновения рейсового автобуса сообщением Киев – Кишинев и грузового автомобиля погиб один человек и несколько пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.

По предварительным данным установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине.
Личности пострадавших уточняются.

Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб
Автобус Киев - Кишинев попал в ДТП - гражданин Молдовы погиб
  • Сегодня, 10:09
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