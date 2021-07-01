В Одесской области столкнулись рейсовый автобус Киев – Кишинев и грузовик. В результате аварии один человек погиб и четверо доставлены в больницу, сообщает Национальная полиция Одесской области.
По информации Министерства иностранных дел и Европейской интеграции Молдовы, погиб гражданин республики в возрасте 61 года, его супруга госпитализирована. Трое пострадавших - граждане Украины.
По данным госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины, авария произошла в 3.45 на автодороге Киев – Одесса вблизи села Знаменка.
"В результате столкновения рейсового автобуса сообщением Киев – Кишинев и грузового автомобиля погиб один человек и несколько пострадали. Пострадавшие с травмами разной степени тяжести госпитализированы", - говорится в сообщении.
По предварительным данным установлено, что водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с грузовым автомобилем, который стоял на обочине. Личности пострадавших уточняются.