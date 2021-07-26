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За звание самых зелёных и чистых поборются 8 населённых пунктов ПМР

За звание самых зелёных и чистых поборются 8 населённых пунктов ПМР

Министр сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики Ефимий Коваль в режиме онлайн-конференции провел второе заседание Республиканского организационного комитета смотра-конкурса «Самый зеленый и чистый город, поселок, село Приднестровской Молдавской Республики 2021».

В рамках заседания члены Оргкомитета единогласно утвердили участников второго тура конкурса – республиканского.

На момент проведения заседания Оргкомитета 8 населенных пунктов республики заявили о своем участии в республиканском туре смотра-конкурса, сообщается на сайте ведомства.

За звание «Самый зеленый и чистый город ПМР 2021» будут соревноваться 4 города:

г.Тирасполь, г.Дубоссары, г.Григориополь, г.Рыбница.

В номинации «Самый зеленый и чистый поселок ПМР 2021» будут участвовать пос. Первомайск Слободзейского района и пос. Маяк Григориопольского района.

Участниками номинации «Самое зеленое и чистое село ПМР 2021» стали по решению Оргкомитета конкурса с.Чобручи Слободзейского района и с.Мокра Рыбницкого района.

Также участники заседания утвердили смету расходов второго тура смотра-конкурса и состав Республиканской экспертной комиссии, которая проведет экспертизу представленных на смотр-конкурс материалов и свои предложения передаст в Оргкомитет для принятия окончательного решения о победителях смотра-конкурса.
ecology-pmr.org
  • Сегодня, 13:00
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