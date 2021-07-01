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В Германии произошел взрыв на химзаводе Bayer

В Германии произошел взрыв на химзаводе Bayer

В немецком Леверкузене из-за взрыва объявили максимальный уровень опасности. Граждан попросили закрыть окна, двери и не выходить на улицу. По предварительным данным, взрыв произошел на площадке для сжигания промышленных отходов

На химическом заводе Bayer в городе Леверкузен в Германии произошел мощный взрыв. Об этом сообщает rbc.ru ссылаясь на телерадиокомпанию WDR.

Согласно сообщению, взрыв прогремел утром 27 июля. Как передают свидетели происшествия, над территорией химзавода поднимается большой столб дыма.

Местных жителей предупредили о необходимости плотно закрыть окна и двери и не выходить на улицу, сообщается в Twitter промышленного парка Currenta Chempark, где расположен завод. Также полиция перекрыла дороги вокруг территории завода.

Как пишет Reuters, взрыв произошел на территории промышленной площадки, где сжигаются отходы, что стало его причиной, пока не понятно. Агентство гражданской обороны Германии предупредило жителей Леверкузена о чрезвычайном уровне опасности.

Полиция сообщила о нескольких пострадавших и попросила население не выезжать без крайней необходимости на автомобилях, чтобы не препятствовать проезду машин экстренных служб.

Позже Reuters со ссылкой на Currenta Chempark сообщил, что как минимум два человека получили тяжелые ранения в результате взрыва, еще пятеро пропали без вести.

По данным Bild, полиция полностью перекрыла автомагистраль на западе города, из района, примыкающего к химическому предприятию, эвакуируют строителей и другой персонал.





rbc.ru
Фото: Mirko Wolf / dpa / Global Look Press

  • Сегодня, 13:17
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