Может ли человек, живущий с ВИЧ быть донором крови и её компонентов? Предусматривается ли уголовная ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией? На эти вопросы можно найти ответы в видео №7 курса «Правовая школа пациента», подготовленного в рамках проекта «ВИЧ инфекция - это не «мишень» для нарушения прав человека», реализуемого ОО «Центр «Тринити» в партнерстве с Союзом организаций, работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда (г. Бельцы).
По словам председателя «Тринити» Ирины Галаченко, распространение ВИЧ-инфекции является одной из наиболее острых и злободневных проблем, стоящих как перед международным сообществом в целом, так и перед каждой отдельно взятой страной.
«В настоящее время вопросам противодействия распространения ВИЧ-инфекции уделяется особо пристальное внимание. В стремлении сдержать распространение ВИЧ-инфекции государства предпринимают различные меры медицинского, социального, уголовно-правового и иного характера. Обязательным условием наступления уголовной ответственности является тот факт, что лицо достоверно знает о наличии у него ВИЧ-инфекции и предвидит возможности заражения этой инфекцией другого лица», - пояснила Галаченко.
Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции. Совместная программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» также укрепляет организационный потенциал общественных организаций и ассоциаций, таких как Центр «Тринити» и «Союз организаций, работающих в области профилактики ВИЧ и снижения вреда» (А.О «UORN», г. Бельцы), а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членом которой являются Центр «Тринити».