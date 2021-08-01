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Уровень жизни по регионам

Уровень жизни по регионам

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в Приднестровской Молдавской Республике за январь-июнь 2021 года (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 5 276 приднестровских рублей. За обозначенный период 2020 года она составляла 4 750 рублей. Рост за год – на 11,1%.

Однако размер оплаты труда неравномерно распределен по регионам республики. Если жители Днестровска, Тирасполя и Рыбницкого района получают зарплату выше среднереспубликанского уровня, то остальных регионов Приднестровья – ниже, сообщает newspmr.com.

Как и годом ранее, жители самого южного города Приднестровья продолжают удерживать «пальму первенства» по уровню жизни населения республики. Днестровчане – самые обеспеченные на сегодняшний день граждане Приднестровья, что наглядно демонстрирует официальная статистика ответственного ведомства.

Данные по размерам среднемесячной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) по городам и районам Приднестровской Молдавской Республики предоставила Государственная служба статистики ПМР.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-июнь 2021 года одного работника, жителя города Днестровск, составила 7 920 рублей ПМР (2020 год – 7 162 руб.) При средней зарплате за этот же период по республике равной 5 276 рублей, процентное соотношение к среднему уровню составило для днестровчан – 150,1% (2020 год – 150,8%).

Следом за Днестровском со значительным отставанием следует г. Тирасполь. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за первое полугодие одного работника – жителя столицы, составила 5 659 рублей (107,3% к среднему уровню по республике).

На третьем месте г. Рыбница и Рыбницкий район – 5 547 рублей в месяц. Доход рыбничан также превысил среднемесячную заработную плату по республике, которая составила 105,1% к среднему уровню по Приднестровью.

Зарплата работников из оставшихся регионов Приднестровья уступает уровню среднемесячной заработной платы по республике.

Статистика по размерам среднемесячной заработной платы других регионов Приднестровской Молдавской Республики следующая:

- г. Дубоссары и Дубоссарский район – 4 948 рублей (93,7%);

- г. Бендеры – 4 833 рубля (91,6%);

- г. Слободзея и Слободзейский район – 4 279 рублей (81,1%);

- г. Григориополь и Григориопольский район – 4 113 рублей (78,0%);

- г. Каменка и Каменский район – 3 851 рубль (73,0%).

Из приведенной статистики можно выделить следующее: если сравнивать среднюю оплату труда за прошедшее полугодие, в самом высокооплачиваемом и самых низкооплачиваемых регионах ПМР, среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату примерно в два раза выше, чем работник в Каменском, Григориопольском или Слободзейском районе.

Среднемесячный прожиточный минимум в Приднестровье за июнь 2021 года по социально-демографическим группам населения следующий:

- на одного трудоспособного человека – 1 724 руб.;

- на одного пенсионера – 1 360 руб.;

- на одного ребенка – 1 662 руб.;

- в среднем на душу населения – 1 602 руб.

Иван Тыняев, newspmr.com
  • Сегодня, 09:10
  • DTV
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