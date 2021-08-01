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Азбука фермера. Инвестиции в овощеводство
Овощи высоко ценятся как в Молдове, так и за рубежом. Даже если им всегда приходится конкурировать с импортными, и не по качеству, а по цене.
Петру ИЛИЕВ, специалист Научно-практического института садоводства и пищевых технологий РМ, дает конкретные советы о том, как инвестировать в овощеводство, чтобы получить выгодную прибыль.
- Сегодня, 20:20
- DTV
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