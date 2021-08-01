Ученые полагали, что животные являются братом и сестрой, но генетическая экспертиза показала, что хищники различаются по возрасту примерно на 15 000 лет.
Международная группа исследователей обнаружила хорошо сохранившиеся останки двух пещерных львят времен ледникового периода в вечной мерзлоте Якутии в России, передает vokrugsveta.ru
Животных назвали Борисом и Спартой, размером они со взрослую домашнюю кошку. Углеродный анализ показал, что животные мумифицировались практически в одном и том же месте с разницей во времени. Борису около 43 448 лет, а Спарте — 27 962 года.
«Учитывая то, как хорошо они сохранились, можно сказать, что тела были погребены очень быстро. Может, они погибли в оползне или упали в трещину в вечной мерзлоте», — отметил профессор эволюционной генетики Лав Дален (Love Dalen).
С помощью компьютерной томографии удалось определить повреждение черепа, вывих ребер и прочие деформации скелета. Как рассказал Дален, Спарта сохранилась лучше из всех найденных животных ледникового периода. Ее тело почти не повреждено, только шерсть немного вздыбилась, сохранились даже усы.
Ученые выяснили, что мех пещерных львят похож на мех их сородичей из Африки, но не полностью совпадает по строению. У найденных экземпляров присутствует длинный густой подшерсток, которые помогал выжить в холодном климате.
По размеру взрослые пещерные львы ледникового периода были крупнее современных африканских хищников.