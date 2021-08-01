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Санду заявила о планах активизировать двусторонние контакты с Россией

Санду заявила о планах активизировать двусторонние контакты с Россией

Президент Молдовы Майя Санду рассказала о переговорах с Дмитрием Козаком, заместителем главы aдминистрации президента Российской Федерации, который посетил Республику Молдова с рабочим визитом.

"Подтвердили наш настрой на прагматичный, конструктивный диалог в интересах наших граждан. Обсудили ряд важных тем в повестке двусторонних отношений, в том числе экспорт молдавской сельхозпродукции на российский рынок и новый контракт на поставку газа для нашей страны.

Обсудили и урегулирование приднестровского конфликта. Подтвердила твердое намерение Республики Молдова возобновить процесс урегулирования конфликта исключительно мирными, политико-дипломатическими средствами в рамках существующих переговорных площадок при соблюдении суверенитета и территориальной целостности нашей страны в ее международно признанных границах", - сообщила Санду.

"У нас обширная двусторонняя повестка с Российской Федерацией и много тем, представляющих взаимный интерес для наших государств и граждан. Мы обсудили их в рамках сегодняшней встречи и готовы продолжить их детальное рассмотрение, в том числе за счет активизации двусторонних контактов. Оценили готовность российской стороны к их активизации, что будет способствовать укреплению диалога между нашими странами", - написала Санду в Facebook.

На встрече присутствовали Нику Попеску, заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции, Влад Кульминский, заместитель премьер-министра по вопросам реинтеграции, и другие члены правительства.

Ранее Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду.
  • Сегодня, 08:53
  • DTV
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