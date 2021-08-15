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На Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,8

На Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,8

На Гаити в воскресенье, 15 августа, произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8.

Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) со ссылкой на еще не проанализированные данные сейсмостанций США и Германии, передает iz.ru

Отмечается, что эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, где проживает около 125 тыс. человек. Сообщений о разрушениях пока не поступало.

Накануне у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, жертвами которого, по последним данным, стали 304 человека.

Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения.

Местное министерство здравоохранения обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.

Американский президент Джо Байден выразил свои соболезнования в связи с землетрясением и рассказал о поддержке Гаити.
iz.ru
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