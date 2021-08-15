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На Гаити произошло новое землетрясение магнитудой 5,8
На Гаити в воскресенье, 15 августа, произошло еще одно землетрясение магнитудой 5,8.
Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) со ссылкой на еще не проанализированные данные сейсмостанций США и Германии, передает iz.ru
Отмечается, что эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке, где проживает около 125 тыс. человек. Сообщений о разрушениях пока не поступало.
Накануне у побережья Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, жертвами которого, по последним данным, стали 304 человека.
Руководство Гаити приняло решение на месяц ввести режим чрезвычайного положения в республике после землетрясения.
Местное министерство здравоохранения обратилось к гражданам страны с призывом сдавать кровь, чтобы помочь пострадавшим в результате бедствия.
Американский президент Джо Байден выразил свои соболезнования в связи с землетрясением и рассказал о поддержке Гаити.
iz.ru
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