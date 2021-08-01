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В Молдове сокращается количество пенсионеров

В Молдове сокращается количество пенсионеров

Согласно данным Национального бюро статистики РМ, число пенсионеров в Молдове уменьшилось за последние два или три года после устойчивого ежегодного увеличения числа получателей с 2009 по 2018-2019 годы.

Так, на 1 января 2021 года на учете Национальной кассы социального страхования находился 686 251 пенсионер, что почти на 10 тыс. меньше, чем годом ранее, когда было зарегистрировано 696 011 пенсионеров, пишет bloknot-moldova.md ссылаясь на Radiochisinau.

Только в Северном регионе число пенсионеров сократилось за год более чем на 4 500 человек с 206 870 в 2020 году до 202 304 человек в начале этого года и более чем на 12 тыс. человек по сравнению с ситуацией на 1 января 2017 года.

В Центральном регионе на начало текущего года было 194 355 пенсионеров, что примерно на 2 500 человек меньше, чем на 1 января 2020 года (196 833) и почти на 5 тыс. человек, чем на начало 2019 года (199 124).

В южном регионе число пенсионеров уменьшилось незначительно: на 1 января 2021 года 98 194 человека против 99 504 человека на 1 января 2020 года. Аналогичная ситуация наблюдается в Гагаузском автономном округе: 32 507 человек против 33 100 человек.

В Кишиневе на начало этого года было 157 872 пенсионера, что примерно на тысячу человек меньше по сравнению с ситуацией в 2020 году.

bloknot-moldova.md
  • Вчера, 15:57
  • DTV
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