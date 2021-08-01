Германия готова оказать Молдове техническую помощь по парламентской линии в связи с тем, что большинство молдавских депутатов впервые получили мандаты.
Об этом посредством социальных сетей сообщил председатель законодательного органа Молдовы Игорь Гросу. Накануне у Гросу была встреча с послом ФРГ в Молдове Ангелой Ганнингер, передает bloknot-moldova.md.
- Обсуждали молдо-германские межпарламентские отношения в контексте нового состава парламента РМ и в связи с предстоящими 26 сентября выборами в немецкий Бундестаг, - пояснил Гросу, выразив уверенность в развитии и укреплении сотрудничества, в том числе через группы дружбы.
Спикер выразил благодарность за оказанную Германией помощь Молдове в «многочисленных инвестиционных, технических, образовательных и культурных проектах».
- Особенно поблагодарил за поддержку демократических процессов в нашей стране и в борьбе с пандемией коронавируса, - написал нынешний лидер PAS.