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Германия поможет парламенту РМ в связи с тем, что большинство депутатов стали ими впервые

Германия поможет парламенту РМ в связи с тем, что большинство депутатов стали ими впервые

Германия готова оказать Молдове техническую помощь по парламентской линии в связи с тем, что большинство молдавских депутатов впервые получили мандаты.

Об этом посредством социальных сетей сообщил председатель законодательного органа Молдовы Игорь Гросу. Накануне у Гросу была встреча с послом ФРГ в Молдове Ангелой Ганнингер, передает bloknot-moldova.md.

- Обсуждали молдо-германские межпарламентские отношения в контексте нового состава парламента РМ и в связи с предстоящими 26 сентября выборами в немецкий Бундестаг, - пояснил Гросу, выразив уверенность в развитии и укреплении сотрудничества, в том числе через группы дружбы.

Спикер выразил благодарность за оказанную Германией помощь Молдове в «многочисленных инвестиционных, технических, образовательных и культурных проектах».

- Особенно поблагодарил за поддержку демократических процессов в нашей стране и в борьбе с пандемией коронавируса, - написал нынешний лидер PAS.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 11:13
  • DTV
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