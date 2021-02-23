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На Украине начинают штрафовать за приднестровские номера

На Украине начинают штрафовать за приднестровские номера

На Украине стали штрафовать за приднестровские автомобильные номера.

Об этом сообщает тг-канал, Balkan-Centre со ссылкой на ряд публикаций в соцсетях.

Первые ласточки грядущего запрета на въезд на территорию Украины с приднестровскими номерами отмечены в социальных сетях. Въезжать на украинскую сторону жители Приднестровья смогут либо на авто с установленными номерами страны-члена ООН, либо на авто с нейтральными номерами и наклейкой MD. Выдача нейтральных номеров была прекращена из-за эпидемиологического чрезвычайного положения, но уже с 3 июня возобновлена. О вводе этого запрета украинские власти предупредили ещё в феврале этого года (к тому моменту нейтральные номера успели получить 3 600 автовладельцев). Запрет вступает в силу с 1 сентября. А до тех пор, по всей видимости, украинская полиция удовлетворяется штрафами, - пишет автор публикации.

На Украине начинают штрафовать за приднестровские номера

На Украине начинают штрафовать за приднестровские номера
bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 10:55
  • DTV
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