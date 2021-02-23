На Украине стали штрафовать за приднестровские автомобильные номера.
Об этом сообщает тг-канал, Balkan-Centre со ссылкой на ряд публикаций в соцсетях.
Первые ласточки грядущего запрета на въезд на территорию Украины с приднестровскими номерами отмечены в социальных сетях. Въезжать на украинскую сторону жители Приднестровья смогут либо на авто с установленными номерами страны-члена ООН, либо на авто с нейтральными номерами и наклейкой MD. Выдача нейтральных номеров была прекращена из-за эпидемиологического чрезвычайного положения, но уже с 3 июня возобновлена. О вводе этого запрета украинские власти предупредили ещё в феврале этого года (к тому моменту нейтральные номера успели получить 3 600 автовладельцев). Запрет вступает в силу с 1 сентября. А до тех пор, по всей видимости, украинская полиция удовлетворяется штрафами, - пишет автор публикации.