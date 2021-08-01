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Украина упростила правила въезда для иностранцев. Теперь достаточно одной дозы вакцины от ковида

Украина упростила правила въезда для иностранцев. Теперь достаточно одной дозы вакцины от ковида

Кабинет министров Украины разрешил иностранцам и лицам без гражданства, получившим первую дозу вакцины против коронавируса, въезжать в Украину без ПЦР-тестирования и прохождения самоизоляции.

Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 18 августа, цитирует «Интерфакс-Украина», пишет hromadske.ua.

Теперь, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины, иностранцам достаточно предъявить документ о введении первой дозы одной из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Ранее было необходимо подтверждать завершение полного курса вакцинации.

Напомним, с 5 августа Кабмин Украины вернул обязательное ПЦР-тестирование для невакцинированных иностранцев и украинцев, въезжающих в страну. Так решили сделать из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Дельта».

hromadske.ua
  • Сегодня, 08:47
  • DTV
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