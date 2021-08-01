Кабинет министров Украины разрешил иностранцам и лицам без гражданства, получившим первую дозу вакцины против коронавируса, въезжать в Украину без ПЦР-тестирования и прохождения самоизоляции.
Соответствующее решение правительство приняло на своем заседании 18 августа, цитирует «Интерфакс-Украина», пишет hromadske.ua.
Теперь, чтобы беспрепятственно попасть на территорию Украины, иностранцам достаточно предъявить документ о введении первой дозы одной из вакцин, одобренных Всемирной организацией здравоохранения. Ранее было необходимо подтверждать завершение полного курса вакцинации.
Напомним, с 5 августа Кабмин Украины вернул обязательное ПЦР-тестирование для невакцинированных иностранцев и украинцев, въезжающих в страну. Так решили сделать из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Дельта».