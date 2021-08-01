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Санду примет участие в саммите «Крымской платформы» в Киеве

Санду примет участие в саммите «Крымской платформы» в Киеве

Президент РМ Майя Санду 23 августа отправится в Киев, где примет участие в первом саммите «Крымской платформы». В рамках своего визита в украинскую столицу глава молдавского государства также проведет несколько двусторонних встреч. Об этом 21 августа сообщили в администрации президента.

Как уточнили в пресс-службе, в саммите «Крымская платформа» примут участие представители 45 государств и международных организаций, в том числе президент Молдовы Майя Санду, передает newsmaker.md.

Кроме этого, у Санду запланированы встречи с президентами Эстонии и Латвии, премьер-министром Швеции, министром иностранных дел Австрии и вице-председателем Европейской комиссии.

Вместе с Санду в Киев поедет советник президента по вопросам внешней политики Кристина Герасимов.

«Крымская платформа» — новый консультативный и координационный формат, который предложил президент Украины Владимир Зеленский, отметив, что такая площадка необходима «для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины».
newsmaker.md
  • Сегодня, 10:06
  • DTV
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