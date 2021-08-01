В мировой Сети появилось уникальное видео: ортодоксальный иудей и по совместительству американский врач Владимир Зеленко, который в 2020 году лечил от СOVID-19 самого президента США Дональда Трампа, общается по видеосвязи с тремя раввинами, скорее всего, членами Раввинского суда, сообщает noi.md
Содержание разговора приводит в печатном варианте издание noi.md
Владимир Зеленко:" Большое спасибо, что пригласили меня! Меня слышно? Я начну с описания моего лечебного опыта. Моя группа успешно вылечила 6000 пациентов. Я обучил сотни врачей, которые сейчас обучают своих студентов. В общей сложности мы вылечили миллионы пациентов. Президент Трамп был моим пациентом, рав Хаим Каневски. Мистер Лицман, министр здравоохранения Израиля, был моим пациентом. Я просто перечисляю тех, кто ко мне обращался, включая президента Бразилии Болсонару. Мой опыт дал мне особенный подход к СOVID-19. Его суть: сохранить людей вне больниц. Относительно детей — единственная причина, которая может вас заставить трогать детей, это если вы верите в детские жертвоприношения. Если вы хотите принести ребёнка в жертву (корбан на иврите) — то это отличный повод. Иначе в этом нет никакой нужды! Дайте мне объяснить. Каждый раз, когда вы собираетесь применить какую-либо терапию, вы должны посмотреть на неё с трёх направлений: 1. Безопасна ли она? 2. Сработает ли она? 3. Нужна ли она? Только тот факт, что терапия доступна, не означает, что вы должны её использовать. Должна быть медицинская необходимость". Читай больше на: noi.md
Раввинский суд был созван в связи с тем, что есть неимоверное количество свидетельств, о том, что данный медицинский экспериментальный препарат причиняет вред здоровью людей. На этом суде выступили многие видные ученые и врачи.