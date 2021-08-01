В живописной долине Кампина располагается один из самых необычных городов Испании Мариналеда, который многие называют: город-кооператив. Именно здесь жители смогли воплотить в реальность свою личную социально-демократическую утопию. Город держится на плаву благодаря своему сельскохозяйственному кооперативу, в котором работает большая часть населения города. Здесь нет полиции, потому что все находятся в равных условиях и знают друг друга с малых лет.
Испанская вольная деревня Мариналеда боролась за право появиться долго и упорно. Сразу после падения режима Франко группа энтузиастов, вооружившись идеей «земля – крестьянам», кинулась на самозахват участков. Все началось в 2008 году, в разгар кризиса, когда будущий мэр города Хуан Мануэль Санчес Гордилло начал организовывать жителей городка с тем, чтобы у них было все. К примеру, он разрешил гражданам брать в магазинах все, за что они не могут заплатить - крупы, муку, масло, бобовые. В одном из интервью будущий мэр говорил, что это был ненасильственный акт гражданского неповиновения. По его мнению: «Еда — это не то, на чем могут спекулировать толстосумы». Их много раз арестовывали и прогоняли, но в итоге правительство сдалось, и будущие коммунары получили крупный участок в Андалусии, где и построили свою деревню, которая уже многие годы живет и процветает на полном самообеспечении.
По результатам выборов Хуан Мануэль Санчес Гордилло набрал подавляющее количество голосов и принялся строить свое идеальное государство.
Андалузия является одной из беднейших испанских провинций, в которой уровень безработицы зашкаливает и почти треть населения не имеет работы, но в городке Мариналеда об этом не слышат вот уже более десяти лет. В этом городе все 2700 жителей трудоустроены в местном сельскохозяйственном кооперативе, весь доход которого распределяется поровну между всеми его участниками. И любой житель городка имеет стабильный ежемесячный доход на уровне 1200 евро или порядка 47 евро в день при шестичасовом графике работы. Местные жители выращивают оливки, пшеницу и цитрусовые. Благодаря собственной земле они обеспечивают себя сами, без помощи государства.
Также в городе сложилась уникальная криминалистическая ситуация – преступности здесь попросту нет. Как нет и полиции, которая бы следила за общественным порядком. В 2008 году, когда в Мариналеде произошли выборы Хуан Мануэль Гордилло, в городе действовал полицейский участок, в котором работал один единственный полисмен. Но после выборов его отправили на пенсию, а местный участок просто закрыли, получив при этом ежегодную экономию на уровне 350000 евро. Да и как мог работать этот самый полисмен, если сам мэр города нередко возглавлял кражи в продуктовых магазинах, считая, что в XXI веке любой житель города должен иметь пропитание, вне зависимости от его достатка. Во время таких рейдерских захватов продуктов из супермаркетов забирали только такие продукты первой необходимости, как рис, хлеб, масло.
Еще более уникальная ситуация сложилась с жильем. В то время как в провинции порядка семисот тысяч домов пустуют вследствие изъятия их банками за долги, в Мариналеде совершенно нет пустующего жилья. Более того, каждый житель может возвести собственный дом , гараж или же построить себе для отдыха финскую баню под ключ совершенно бесплатно. Если общая площадь не превышает 192 кв.м. все деньги на строительные материалы возместит жителю мэрия, которая выдвинет одно единственное условие при этом – владелец новой недвижимости должен ежемесячно вносить в казну по пятнадцать евро, а при переезде из города продать дом муниципалитету.