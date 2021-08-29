Информация о переносе запрета на допуск к участию в международном движении транспортных средств из Приднестровья "была размещена по ошибке".
Одесская таможня в воскресенье, 29 августа, опровергла сделанное днем ранее сообщение об отсрочке запрета на приднестровские номера.
"Информация о переносе запрета на допуск к участию в международном движении транспортных средств из Приднестровского района Молдовы, у которых нет номеров нейтрального образца, было размещено по ошибке", – говорится на официальной странице Одесской таможни в социальной сети.
28 августа сообщалось, что Украина решила перенести запрет на въезд автомобилей с приднестровскими номерами с 1 сентября 2021 на 10 января 2022 года.
Напомним, впервые Молдова запретила автомобилям с приднестровскими номерами пересекать границу с Украиной в начале 2020 года. В ответ приднестровские власти пообещали запретить автомобилям с молдавскими номерами пересекать приднестровский участок молдавско-украинской границы. После этого Молдова запрет сняла. sputnik.md