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Денис Раюл дебютировал на Паралимпийских играх

Денис Раюл дебютировал на Паралимпийских играх

Из Японии, где проходит Паралимпиада, пришли долгожданные новости от наших земляков.

Дубоссарский атлет, инвалид-колясочник 1 группы заболевания с врождённым диагнозом (ДЦП) Денис Раюл в сопровождении своего персонального тренера национальной сборной по пауэрлифтингу Зинаиды Иов успешно дебютировал на XVI летних Паралимпийских играх в Токио.

По итоговым протоколам спортсмен вошёл в ТОП-8 сильнейших атлетов, прибывших со всех континентов планеты.

Наш земляк занял достойное место среди участников в весовой категории до 97 кг, в которой, к слову, оказался самым лёгким – его личный вес составил 89 кг, в то время как другие атлеты были тяжелее почти на 8 кг., сообщается на сайте Дубоссар

Заявленный вес на штанге с квалификационным стандартным минимумом в 165 кг покорился Денису только со второй попытки - всё же сказалось волнение, а также сложный перелет с многочисленными пересадками, доскональные проверки и сдача тестов на ПЦР. Сложно было привыкнуть и к климату: в этом время стояла неимоверная японская жара с повышенной влажностью воздуха.

В третьей попытке тренер сумела настроить дубоссарского спортсмена, и он в итоге сумел покорить новый вес сезона-2021 с личным рекордом - 172 кг.

Денис Раюл и его тренер Зинаида Иов благодарят всех, кто помогал и поддерживал их на протяжении длительного периода, всех, кто верил в успех дубоссарцев.
dubossary.ru
  • Сегодня, 05:50
  • DTV
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