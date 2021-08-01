Это официальное решение, которое было принято Кабинетом министров Украины и Министерством иностранных дел. В соответствии с ним, с 1 сентября к участию в международном движении будут допускаться исключительно те транспортные средства из Приднестровского региона, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и нейтральные номера, вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством РМ, сообщает point.md
Относительно транспортных средств из Приднестровья с другими регистрационными номерами будет действовать запрет движения через государственную границу для въезда в Украину и / или транзитного перемещения по территории Украины механических транспортных средств.
Кроме этого, Государственной пограничной службой Украины уточнены все вопросы взаимодействия с подразделениями таможенной службы страны относительно порядка отказа в пропуске указанных транспортных средств и подразделениями Национальной полиции Украины о порядке действий в случае выявления таких транспортных средств в пределах контролируемых пограничных районов.
О данных изменениях по линии погранично-представительского аппарата было сообщено молдавской стороне. Также стоит отметить, что порядок осуществления учета, регистрации и декларирования транспортных средств, перемещаемых через государственную границу, регулируется таможенным законодательством Украины.
дополнено в 14:32
Президент ПМР: Мы обратились к молдавской стороне с просьбой срочно возобновить работу рабочих групп по проблемам автотранспорта
Проблема, связанная с ограничением движения автотранспорта с приднестровскими номерами через границу с Украиной с 1 сентября, сегодня остается вопросом номер один в молдо-приднестровской переговорной повестке. Об этом на сегодняшней пресс-конференции, посвященной 31-й годовщине образования ПМР, заявил Президент ПМР Вадим Красносельский.
По его словам, эта проблема досталась в наследство новым властям Молдовы от предыдущего правительства РМ, которое было близко к экс-президенту Игорю Додону и Партии социалистов.
Вадим Красносельский напомнил, что Протокольное решение «Об участии транспортных средств из Приднестровья, не осуществляющих коммерческую деятельность, в международном дорожном движении» было подписано в апреле 2018 года, однако с июня 2019 года молдавская сторона фактически его не исполняла. Пункты регистрации транспортных средств (ПРТС) какое-то время вообще не работали, сообщает novostipmr.com
По словам Президента ПМР, Приднестровье предлагало снять дедлайн 1 сентября 2021 года и взять полугодичный тайм-аут.
«За эти полгода можно было бы до конца отработать уже подписанные протоколы о выдаче нейтрального номерного знака, подписать новые протоколы, разобраться все-таки с вопросом о водительских удостоверениях, включить в действующий механизм регистрации транспортных средств пассажироперевозчиков и грузоперевозчиков», - отметил Вадим Красносельский.
Он подчеркнул, что в результате непростых переговоров удалось убедить молдавскую сторону. Проект решения подкрепил и заместитель руководителя Администрации Президента РФ Дмитрий Козак. После этого молдавская сторона 25 августа вступила в переговоры с Украиной и попросила перенести дедлайн с 1 сентября 2021 года на 10 января 2022 года. Приднестровье такой вариант устраивал.
«Но тут произошли странные для меня вещи. Молдавская сторона была уверена, что никаких проблем не будет, тем более что Украина – посредник в переговорном формате "5+2". Однако украинская сторона категорически отказалась принимать решение о переносе даты. Это выбор Украины. У меня, честно говоря, складывается впечатление, что Украина боится того, что Приднестровье и Молдова начнут договариваться. Надо разобраться, почему Киев так поступил», - сказал глава приднестровского государства.
Президент добавил, что от решения Киева пострадают и граждане Украины, которых в ПМР 80 тысяч.
«Я уже дал указание Министерству иностранных дел подготовить соответствующее обращение и в Украину, и ко всем участникам формата «5+2» с вопросом о том, почему так произошло», - сообщил Вадим Красносельский.
«Хочу успокоить граждан Приднестровья: катастрофы не произошло, ПРТС продолжают работать для физических лиц, и любой гражданин может получить нейтральный номерной знак по своему желанию. На сегодняшний день остро стоят следующие вопросы: грузоперевозки, пассажироперевозки и поиск компромисса по нашему водительскому удостоверению. Я уже обратился к молдавской стороне с просьбой в срочном порядке возобновить работу рабочих групп, выработать решение и подписать итоговый протокол по всем названным проблемам. Надеюсь на скорый диалог», - подчеркнул глава приднестровского государства.