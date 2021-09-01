Украинские таможенная и пограничная службы начали пропускать автомобили с приднестровскими номерными знаками на российско-украинской границе.
Несколько дней на границе без возможности вернуться домой. Накануне появились сообщения, что авто с приднестровскими номерами начали пропускать. Но только те, кто возвращается домой и едет транзитом. Дали время – до 1 октября.
До октября эти автовладельцы смогут .
Сообщения об этом появились в социальных сетях. Так что, жители Приднестровья, застрявшие на границе с 1 сентября, все смогут вернуться в Приднестровье через территорию Украины.
Информацию подтвердили и в нашем МИДе. Однако проблема остается. С 1 сентября на приднестровских номерах – на Украину нельзя.