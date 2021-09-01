Dnestr.TV

 
0

Украина начала пропускать автомобили на приднестровских номерах, но только в одном направлении

Украина начала пропускать автомобили на приднестровских номерах, но только в одном направлении

Украинские таможенная и пограничная службы начали пропускать автомобили с приднестровскими номерными знаками на российско-украинской границе.

Несколько дней на границе без возможности вернуться домой. Накануне появились сообщения, что авто с приднестровскими номерами начали пропускать. Но только те, кто возвращается домой и едет транзитом. Дали время – до 1 октября.

До октября эти автовладельцы смогут .

Сообщения об этом появились в социальных сетях. Так что, жители Приднестровья, застрявшие на границе с 1 сентября, все смогут вернуться в Приднестровье через территорию Украины.

Информацию подтвердили и в нашем МИДе. Однако проблема остается. С 1 сентября на приднестровских номерах – на Украину нельзя.

  • Сегодня, 05:42
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Медовых дел мастер
  • В Бендерах взорвали банкомат
  • Геннадия Чорбу освободили в здании суда
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Козак заявил, что удовлетворен переговорами с Санду
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Крупный пожар в Бендерах. Горел один из элеваторов на к ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна