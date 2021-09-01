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Занимательные цифры Приднестровья

Занимательные цифры Приднестровья

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в Приднестровской Молдавской Республике за январь-июль 2021 года (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 5 302 приднестровских рубля. За обозначенный период 2020 года она составляла 4 788 рублей. Рост за год – на 10,7%.

Однако размер оплаты труда неравномерно распределен по регионам республики. Если жители Днестровска, Тирасполя и Рыбницкого района получают зарплату выше среднереспубликанского уровня, то остальных регионов Приднестровья – ниже.

Как и годом ранее, жители самого южного города Приднестровья продолжают удерживать «пальму первенства» по уровню жизни населения республики. Днестровчане – самые обеспеченные на сегодняшний день граждане Приднестровья, что наглядно демонстрирует официальная статистика ответственного ведомства, передает newspmr.com.

Данные по размерам среднемесячной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) по городам и районам ПМР предоставила Государственная служба статистики.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-июль 2021 года одного работника, жителя города Днестровск, составила 7 771 рубль ПМР (2020 год – 7 078 руб.). При средней зарплате за этот же период по республике равной 5 302 рубля, процентное соотношение к среднему уровню составило для днестровчан – 146,6% (2020 год – 147,8%).

Следом за Днестровском со значительным отставанием следует г. Тирасполь. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за семь месяцев 2021 года одного работника – жителя столицы, составила 5 687 рублей (107,3% к среднему уровню по республике).

На третьем месте г. Рыбница и Рыбницкий район – 5 593 рубля в месяц. Доход рыбничан также превысил среднемесячную заработную плату по республике, которая составила 105,5% к среднему уровню по Приднестровью.

Зарплата работников из оставшихся регионов Приднестровья уступает уровню среднемесячной заработной платы по республике.

Статистика по размерам среднемесячной заработной платы других регионов Приднестровской Молдавской Республики следующая:

- г. Дубоссары и Дубоссарский район – 4 966 рублей (93,7%);

- г. Бендеры – 4 859 рублей (91,6%);

- г. Слободзея и Слободзейский район – 4 332 рубля (81,7%);

- г. Григориополь и Григориопольский район – 4 158 рублей (78,7%);

- г. Каменка и Каменский район – 3 890 рублей (73,4%).

Из приведенной статистики можно выделить следующее: если сравнивать среднюю оплату труда за прошедшее полугодие, в самом высокооплачиваемом и самых низкооплачиваемых регионах ПМР, среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату примерно в два раза выше, чем работник в Каменском, Григориопольском или Слободзейском районе.

Среднемесячный прожиточный минимум в Приднестровье за июль 2021 года по социально-демографическим группам населения следующий:

- на одного трудоспособного человека – 1 712 руб.;

- на одного пенсионера – 1 348 руб.;

- на одного ребенка – 1 660 руб.;

- в среднем на душу населения – 1 591 руб.

Занимательные цифры Приднестровья

Занимательные цифры Приднестровья

Занимательные цифры Приднестровья

Занимательные цифры Приднестровья

Занимательные цифры Приднестровья

Занимательные цифры Приднестровья

Занимательные цифры Приднестровья

Занимательные цифры Приднестровья

Министерство внутренних дел ПМР, Министерство госбезопасности ПМР, Министерство обороны ПМР, Следственный комитет ПМР, Государственный таможенный комитет ПМР государственную статистическую отчетность не предоставляют


Иван Тыняев, newspmr.com
Скрины таблиц: mer.gospmr.org
  • Вчера, 22:34
  • DTV
  • Просмотров: 51
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