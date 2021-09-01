Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в Приднестровской Молдавской Республике за январь-июль 2021 года (без субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) составила 5 302 приднестровских рубля. За обозначенный период 2020 года она составляла 4 788 рублей. Рост за год – на 10,7%.
Однако размер оплаты труда неравномерно распределен по регионам республики. Если жители Днестровска, Тирасполя и Рыбницкого района получают зарплату выше среднереспубликанского уровня, то остальных регионов Приднестровья – ниже.
Как и годом ранее, жители самого южного города Приднестровья продолжают удерживать «пальму первенства» по уровню жизни населения республики. Днестровчане – самые обеспеченные на сегодняшний день граждане Приднестровья, что наглядно демонстрирует официальная статистика ответственного ведомства, передает newspmr.com.
Данные по размерам среднемесячной заработной платы (без субъектов малого предпринимательства, религиозных и некоммерческих организаций, силовых структур и таможенных органов) по городам и районам ПМР предоставила Государственная служба статистики.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за январь-июль 2021 года одного работника, жителя города Днестровск, составила 7 771 рубль ПМР (2020 год – 7 078 руб.). При средней зарплате за этот же период по республике равной 5 302 рубля, процентное соотношение к среднему уровню составило для днестровчан – 146,6% (2020 год – 147,8%).
Следом за Днестровском со значительным отставанием следует г. Тирасполь. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за семь месяцев 2021 года одного работника – жителя столицы, составила 5 687 рублей (107,3% к среднему уровню по республике).
На третьем месте г. Рыбница и Рыбницкий район – 5 593 рубля в месяц. Доход рыбничан также превысил среднемесячную заработную плату по республике, которая составила 105,5% к среднему уровню по Приднестровью.
Зарплата работников из оставшихся регионов Приднестровья уступает уровню среднемесячной заработной платы по республике.
Статистика по размерам среднемесячной заработной платы других регионов Приднестровской Молдавской Республики следующая:
- г. Дубоссары и Дубоссарский район – 4 966 рублей (93,7%);
- г. Бендеры – 4 859 рублей (91,6%);
- г. Слободзея и Слободзейский район – 4 332 рубля (81,7%);
- г. Григориополь и Григориопольский район – 4 158 рублей (78,7%);
- г. Каменка и Каменский район – 3 890 рублей (73,4%).
Из приведенной статистики можно выделить следующее: если сравнивать среднюю оплату труда за прошедшее полугодие, в самом высокооплачиваемом и самых низкооплачиваемых регионах ПМР, среднестатистический работник в Днестровске получает среднюю зарплату примерно в два раза выше, чем работник в Каменском, Григориопольском или Слободзейском районе.
Среднемесячный прожиточный минимум в Приднестровье за июль 2021 года по социально-демографическим группам населения следующий:
- на одного трудоспособного человека – 1 712 руб.;
- на одного пенсионера – 1 348 руб.;
- на одного ребенка – 1 660 руб.;
- в среднем на душу населения – 1 591 руб.
Министерство внутренних дел ПМР, Министерство госбезопасности ПМР, Министерство обороны ПМР, Следственный комитет ПМР, Государственный таможенный комитет ПМР государственную статистическую отчетность не предоставляют