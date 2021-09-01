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Семья и дети имеют право на поддержку, защиту своих прав и интересов

Семья и дети имеют право на поддержку, защиту своих прав и интересов

Благотворительный фонд помощи детям «Детство детям» продолжает реализовать и координировать проект по развитию социальных услуг для уязвимых семей с детьми левобережья через оказание психологической и правовой поддержки. Это уже второй проект, который реализуется БФ в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции.

По словам директор БФ Натальи Райтер, в каждом районе приднестровского региона существует процент людей и семей, находящихся в социальной изоляции и испытывающих дискриминацию. «Чаще всего это многодетные семьи, люди, живущие за чертой бедности, одинокие матери и отцы, семьи выпускников интернатных учреждений, семьи, где есть ЛОВ или ментальные особенности и т.п. Очень часто в таких семьях кроме бедности, есть высокий уровень агрессии и жестокого обращения друг к другу, и особенно к детям. А ситуация изоляции и пандемии COVID-19 увеличила уровень стресса и агрессии, от этого больше всего страдают женщины и дети. Многие остались без работы, один на один с миром, который изменился», - рассказала Райтер.

Она подчеркнула, что по какой бы причине семья не оказалась в ситуации риска, она имеет право на поддержку, защиту своих прав и интересов. Дети и женщины имеют право на защиту и помощь. «Наш проект предлагает оказание социальных услуг по правовому и психологическому консультированию уязвимых семей», - уточнила Наталья Райтер.

В рамках проекта психологическое консультирование направлено на обучение семей урегулированию конфликтов, воспитанию без насилия, укреплению супружеских отношений и т.п. Правовое и юридическое консультирование направлено на соблюдение прав человека, а также на получение гарантированных пособий, льгот, поддержку в трудоустройстве, оформление паспортов и документов на жилище и пр.

«Со стороны семей постоянно озвучивается постоянный запрос на правовую и психолого-педагогическую помощь. Поэтому данный проект очень способствует расширению услуг уязвимым семьям», - констатировала директор БФ Наталья Райтер.

В ходе прошлого проекта за 10 месяцев нам удалось оказать около 500 психологических консультаций и 400 юридических. Удалось помочь более 100 семьям группы риска из Тирасполя, Бендер, Слободзеи, Григориополя, Денстровска, Рыбницы, и из сел - Бычок, Ташлык, Малаешты, Глиное, Красное, Суклея, Колбасна, Терновка, Незавертайловка, Варница.

Совместная программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра» также укрепляет организационный потенциал общественных организаций, таких как Благотворительный фонд помощи детям «Детство детям», а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членом которой является данный фонд.
  • Вчера, 20:45
  • DTV
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