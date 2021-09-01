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Прожить на минимуме

Прожить на минимуме

В Приднестровье определён размер прожиточного минимума за август нынешнего года. Соответствующий приказ утверждён в Министерстве по социальной защите и труду и опубликован на сайте ведомства.

Согласно документу, в среднем на душу населения этот показатель составляет в среднем на душу населения – 1 562 руб.

Для трудоспособного населения на 1 человека – 1 684 руб.. Для мужчины 16–59 лет – 1 743 руб., для женщины 16–54 лет – 1 619 руб..

Прожиточный минимум на одного пенсионера составляет 1 324 руб..

В среднем на одного ребенка - 1 619 руб., в возрасте до 6 лет –1 441 руб., в возрасте 7 - 15 лет –1 760 руб..

Напомним, что прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания (49,9 % в структуре прожиточного минимума), а также стоимости непродовольственных товаров (19,7 %) и жилищно-коммунальных, транспортных и других видов услуг (28,7 %), необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. В состав прожиточного минимума для трудоспособного населения включены обязательные платежи и сборы (1,7%).
  • Вчера, 21:46
  • DTV
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