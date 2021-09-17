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В Приднестровье рассказали о перспективах лесовосстановления дубрав

В Приднестровье рассказали о перспективах лесовосстановления дубрав

На сегодняшний день площадь Государственного лесного фонда Приднестровья насчитывает 29 692 гектара. Ежегодно путём посева и посадки создаются около 140 га леса. Это актуально в нашей республике с лесистостью территории 6,7%, большим наличием земель сельхозназначения и развитым агропромышленным комплексом, рассказывает и. о. начальника Управления лесных и охотничьих ресурсов Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР Ольга Гордиенко.

По её словам, лесные насаждения Приднестровья представлены в основном лиственными породами, площадь которых составляет 80%, остальные 20% – хвойные породы. Около трети площадей – это насаждения дуба.

Как отмечают специалисты Госслужбы экологического контроля и охраны окружающей среды, в Приднестровье с 1983 года наблюдается снижение темпов лесовосстановления (с максимальных 900 га/год до нынешних 130 га в 2020 году).

Переломить сложившуюся ситуацию поможет принятая в прошлом году Госпрограмма по восстановлению высокоствольных дубрав на землях Государственного лесного фонда ПМР на 2021–2041 годы. В течение 20 лет на 250 га планируется высадить порядка 1 785 000 сеянцев дуба.

«Однако при существующей динамике лесовосстановления дубрав ПМР очевидно, что таких темпов явно недостаточно», - говорят эксперты и добавляют, что для выращивания (из семян) высокоствольных долговечных дубрав, в полной мере выполняющих свою экологическую функцию, необходим качественный посадочный материал, выращенный на селекционно-генетической основе.

Семенной материал дуба черешчатого, собираемый с лесосеменной базы, позволит не только увеличить продуктивность вновь создаваемых насаждений в 1,5-2 раза, но и повысить устойчивость биоценозов. Важная роль при реализации госпрограммы отведена научно-исследовательской лаборатории «Защиты и восстановления фитоценозов» Республиканского НИИ экологии и природных ресурсов ПМР.

«Проводимая сейчас исследовательская работа (по теме «Оценка состояния, сохранение и размножение Quercus robur L., Populus L.» - прим. ред.) послужит базисом лесовосстановления и лесоразведения, заключающимся в поиске и размножении нормальных и плюсовых деревьев автохтонных форм дуба черешчатого и создание на их основе элитной лесосеменной базы, что позволит в будущем создать высокопродуктивные, долговечные и устойчивые насаждения», - подчёркивают специалисты.

В результате создание лесосеменной плантации дуба черешчатого на селекционно-генетической основе нормально-лучших и плюсовых деревьев создаст базу для лесовосстановления и лесоразведения по всему Приднестровью. К тому же это будет способствовать повышению устойчивости экосистемы ПМР и эстетической ценности лесов. Эксперты отмечают, что лесные насаждения должны использоваться в интересах не только нынешнего, но и будущих поколений.
novostipmr.com
  • Сегодня, 06:57
  • DTV
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