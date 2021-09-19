Экс-президент Украины Петр Порошенко обвинил власти страны в желании отвлечь внимание народа. По мнению политика, они “дурачатся” и продвигают “ маразматические идеи. Речь идет о предложениях по переименованию страны или переходе на латинский алфавит.
Порошенко посетовал, что жители страны не могут получить достоверную информацию о том, что происходит на самом деле. Большинство украинских телеканалов оказались под контролем властей. Также экс-президента не устраивает, что новая власть управляет силовыми структуры о ГБР и СБУ до прокуратуры.
Любопытно, что нелепые предложения выдвигают чиновники, в ведение которых данные вопросы не входят. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов предлагал отказаться от кириллицы. А советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сначала рекомендовал переименовать страну в Русь-Украину, а потом решил “отобрать” у России “бренд русских”.