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Талибы упразднили официальный статус узбекского языка в Афганистане и запретили девочкам посещать среднюю школу

Талибы упразднили официальный статус узбекского языка в Афганистане и запретили девочкам посещать среднюю школу

Руководство афганского исламского движения «Талибан» (организация запрещена в РФ) издало временный закон под названием «Основы», который вводит в стране новую систему управления.

Как передает РИА Новости, одним из главных изменений стала перемена в языковой политике — в законе узбекский язык утратил статус официального, который у него имелся до того.

Согласно принятому закону, государственными языками в стране остаются только пушту и дари, а единственной официальной религией признается суннитский ислам ханафитского мазхаба.

В законодательном акте при этом констатируется, что в стране по-прежнему существует значительная шиитская община, в основном из представителей тюркоязычного народа, хазарейцев. А в северных провинциях живет множество людей, говорящих на узбекском языке.

При этом не указывается, собираются ли талибы проводить политику религиозной и национальной терпимости, или же они намерены как-то «исправлять» несознательных сограждан, и учить их нужному языку и «правильной» вере в аллаха, пишет eadaily.com.

Закон также предусматривает создание в Афганистане совета исламских юристов и высшего совета, в который будут входить политики, ученые и священнослужители из каждого региона. Главой исполнительной власти объявляется президент, избираемый гражданами и членами высшего совета.

Кроме того, документ лишает депутатской неприкосновенности представителей Национальной ассамблеи Афганистана и учреждает в качестве праздника День независимости от «британцев, русских и американцев».

Талибы в Афганистане запретили девочкам посещать среднюю школу

В Афганистане Талибан разрешил вернуться на уроки в среднюю школу только мальчикам и учителям-мужчинам. Девочкам посещать занятия запретили, сообщает BBC.

Представитель Талибана сообщил, что в ближайшее время планируется открыть школы для девочек, но школьницы и их родители опасаются, что Афганистан возвращается к суровому правлению 1990-х годов, когда действовал запрет на обучение девочек в школе, передает liga.net

"Я так беспокоюсь о своем будущем. Все выглядит очень мрачным. Каждый день я просыпаюсь и спрашиваю себя, почему я жива? Стоит ли мне оставаться дома и ждать, пока кто-нибудь постучит в дверь и попросит меня выйти за него замуж?" – сказала одна афганская школьница, которая надеялась стать юристом.

"Моя мать была неграмотной, а мой отец постоянно издевался над ней и называл ее идиоткой. Я не хотел бы, чтобы моя дочь стала похожей на мою маму", – сказал ее отец.

Ранее на этой неделе талибы объявили, что женщинам будет разрешено учиться в университетах, но они не смогут делать это вместе с мужчинами и вынуждены будут придерживаться нового дресс-кода.

Вместе с тем, отмечает агентство, афганские университеты не имеют ресурсов для предоставления отдельных классов.

После того как в 2001 году талибов отстранили от власти, был достигнут огромный прогресс в улучшении охвата образованием в Афганистане и повышении уровня грамотности, особенно среди девочек и женщин.

Число девочек в начальных школах увеличилось почти с нуля до 2,5 миллионов, а уровень грамотности среди женщин почти удвоился за десятилетие до 30%.

После захвата Афганистана в августе 2021 года руководство талибов заверило, что позволит женщинам работать и получать образование.

Также в Талибане заявили о готовности обеспечить присутствие женщин в госструктурах "в соответствии с исламским правом".

Мировое сообщество скептически отнеслось к этим обещаниям. Лидеры G7 заявили, что легитимность любого будущего правительства Афганистана зависит от того, как оно будет выполнять международные обязательства страны по обеспечению стабильности и соблюдению прав человека в Афганистане.

7 сентября Талибан объявил состав нового афганского правительства, в нем нет ни одной женщины.

8 сентября стало известно, что Талибан запретил женщинам заниматься спортом.

11 сентября спикер талибов заявил, что в правительстве Афганистана не будет женщин: "Их дело – рожать".
  • 19-09-2021, 07:22
  • DTV
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