В приднестровском регионе стартует проект, направленный на улучшение доступа людей с ограниченными возможностями (ЛОВ) к социальным услугам, правовой помощи и поддержке, защиту прав ЛОВ и улучшение инфраструктурной доступности социально значимых объектов. Как рассказала исполнительный директор «Альянса общественного здоровья» Жанна Вильховая, Совместная программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции, поддержала партнерский проект «Расширение возможностей для людей с ограниченными возможностями на левом берегу Днестра».
«Данный проект мы будем внедрять совместно с правобережным Институтом по правам человека (IDOM). Среди мероприятий предусмотрена практическая стажировка для активистов ЛОВ по укреплению навыков правозащитной деятельности, мониторинга и адвокации. Планируется, что после полученных знаний активисты будут предоставлять правовые консультации на базе сообщества силами консультантов “от равного - равному”», - сказала Вильховая.
В рамках проекта будет проводиться работа по созданию доступной среды для ЛОВ, в частности, будут установлены пандусы к двум социально значимым объектам, а также специализированные скамейки для ЛОВ.
«Очень часто люди с ограничениями опорно-двигательного аппарата сталкиваются с проблемой временного отдыха в общественных местах. Наша организация впервые в левобережье сделает скамейки для ЛОВ, главная особенность которых - определённая высота и угол наклона. Конечно же, к работе над ними мы привлечём ЛОВ. Эти художественные скамейки также будут продвигать права ЛОВ», - подчеркнула Жанна Вильховая.
Это второй проект общественной организации «Альянса общественного здоровья», который будет внедряться в рамках Совместной программы ООН. Ранее Альянсом был реализован проект, направленный на укрепление правового и адвокационного потенциала сообщества людей, живущих с ВИЧ.
Совместная программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», помимо прочего, укрепляет организационный потенциал общественных организаций, таких как НП «Альянс общественного здоровья», а также Платформы устойчивого (общинного) развития.