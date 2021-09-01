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"Единая Россия" получает конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов

"Единая Россия" получает конституционное большинство в Госдуме по итогам выборов

Партия "Единая Россия" по результатам обработки 100% итоговых протоколов набрала 49,82% голосов избирателей по партийному списку в Госдуму, следует из данных, опубликованных на сайте ЦИК РФ.

По предварительным расчетам, единороссы получают примерно 112 депутатских мандатов по списку. Кроме того, они побеждают по 198 одномандатным округам. Таким образом, в сумме "Единая Россия" получает конституционное большинство в нижней палате (более 300 мандатов).

Согласно результатам голосования, далее идут КПРФ - 18,93%, ЛДПР - 7,55%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 7,46% и "Новые люди" - 5,32%. Все эти пять партий преодолели пятипроцентный барьер для прохода в Госдуму.

tass.ru
  • Сегодня, 06:06
  • DTV
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