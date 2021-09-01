Перед началом заседания были вручены государственные награды: медали за отличие в труде и безупречную службу, грамоты и благодарственные письма Президента и Верховного Совета, сообщается на сайте Бендерского городского Совета народных депутатов.
Активная трудовая деятельность, высокие профессиональные качества и ответственное отношение к делу – основания для вручения государственных наград. На сессионном заседании 14 сентября были награждены депутаты и специалисты Бендерского городского Совета.
За большой вклад в защиту, становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики, активную общественную деятельность, добросовестный труд и высокий профессинализм медаль «За отличие в труде» вручили депутату Андрею Рудейчуку.
Медалью «За безупречную службу» II степени наградили депутата Олега Тарасова,
медалей «За безупречную службу» III степени удостоились депутаты Михаил Владуца, Петр Зосимчук, Михаил Шайдуров, Михаил Стрымбей, Алексей Усатый, главный специалист-экономист контрольно-аналитического отдела Оксана Осипенко.
Медаль «За безупречную службу» III степени, которая предназначалась трагически погибшему депутату Денису Федоренко, вручили его супруге и маленькому сыну.
Грамоты Президента ПМР вручили депутату Руслану Марко, начальнику юридического отдела Евгению Чутиленко,
Благодарственные письма главы государства - главным специалистам Марине Ивановой и Ивану Москалюку.
Главу администрации села Гиска Олесю Хмельницкую, заместителя председателя Бендерского городского Совета народных депутатов Александра Колесниченко, депутатов Юрия Кравчука и Владимира Корниевского наградили грамотами Верховного Совета республики.
Благодарственное письмо Председателя Верховного Совета вручили начальнику контрольно-аналитического отдела Лючии Сараевой.
2 сентября, в День Республики, высоких государственных наград в торжественной обстановке удостоились еще четыре депутата городского Совета.
Медаль «За трудовую доблесть» вручили Сергею Семенову,
«За отличие в труде» - Андрею Иванову,
Грамоты Президента - Вячеславу Назарову и Геннадию Николину.
В повестке дня было 48 вопросов и 19 дополнительных, которые были проработаны на комиссиях. В числе главных - отчеты об исполнении городского бюджета и работе госадминистрации за минувший год и первое полугодие текущего 2021-го. Их утвердили, с рекомендациями для более четкой работы в следующем году, информирует пресс-служба горсовета.
Выполнение городских программ - тоже в числе основных вопросов повестки дня. Они касаются всех сфер развития города. Депутаты утвердили отчеты об исполнении программ по капитальному ремонту жилфонда, благоустройству территорий организаций образования и социально-культурных учреждений, развития дорожной отрасли, ремонта и реконструкции тротуаров за первое полугодие 2021 года, обустройства мест стоянок и парковок.
В ходе работы сессии утверждены изменения в городские адресные программы на этот год. В том числе - в социальной сфере и в сфере ЖКХ. Например, благодаря принятым изменениям в дорожной программе большую часть работ успеют выполнить к Дню города.
В ходе заседания депутаты рассмотрели блок бюджетных вопросов, связанных с работой городской инфраструктуры. Решениями сессии утверждены корректировки бюджетных статей. В целях повышения качества и эффективности работы учреждений социальной сферы перераспределят средства по бюджету города на 2021 год.
Депутаты приняли к сведению информацию о ходе выполнения ранее принятых решений городского Совета.
Депутатским корпусом утвержден Комплексный план борьбы с преступностью на 2021-2022 годы, даны положительные заключения на проекты законов Приднестровской Молдавской Республики.
Единогласно приняты и законодательные инициативы. Так, в рамках программы «Равные возможности» сразу четыре общественных объекта станут удобнее для всех горожан, в том числе и для маломобильных людей. Специальные пандусы появятся в Детской художественной школе, историко-краеведческом музее, филиале библиотеки по улице 50 лет ВЛКСМ. Клуб села Гиска ждут такие же обновления.
Депутаты решают и другую важную проблему – последствия ливней. Летом подтопило некоторые городские кварталы и сельские дома. Соблюдение природоохранной зоны и расчистка заиленного ручья в селе Протягайловка помогут решить проблему, считают народные избранники.
«Есть факт нарушения природоохранного законодательства в рамках расстояния: недопустимы постройки непосредственно от ручья – это у нас 5 метров вправо по ручью и 10 метров в левую сторону. В результате этих причин на сегодняшний день мы не можем механизированно очистить русло ручья Протягайловского. В этом плане мы решаем вопросы как на законодательном уровне, для того чтобы упростить или ускорить процедуру рассмотрения в судебных органах, так и непосредственно в плане того, чтобы можно было сделать механизированную очистку ручья», – рассказал о работе депутатов по решению вопроса председатель Бендерского городского Совета Юрий Кара.
В этом году в городе реализуются масштабные проекты. Коммунальные предприятия осваивают инвестпрограммы. Город меняется и за счет Фонда капитальных вложений. Ведутся средние и капитальные ремонты городских улиц. До 1 ноября планируется выполнить основные работы по ремонту автомобильного моста у Бендерской крепости. Об этом рассказал глава госадминистрации Роман Иванченко, который принял участие в работе сессии.
Подводя итоги заседания, председатель городского Совета Юрий Кара отметил: «Сегодня прошла достаточно важная сессия. Я благодарю депутатов за то, что она прошла оперативно, - все вопросы были скрупулезно, четко отработаны непосредственно в рабочих органах городского Совета. Основные вопросы – это отчет госадминистрации по всем программам 2020 года, по исполнению бюджета и основной ее работе. Были определены замечания, даны рекомендации. Считаю, что в целом госадминистрация справилась со своими задачами, отчет был принят, и совместно с городским Советом до конца года и дальше мы продолжим работу во славу нашего города и республики».
Совместная работа городских властей продолжается. В том числе по предстоящим выборам. bendery.org