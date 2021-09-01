Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 сентября примерно в 16:00 в столице. Бригада неотложки ехала на вызов в сторону лечгородка. В этот момент на перекрёстке улиц Полецкого и Мира горел красный сигнал светофора.
Автомобиль Infinity на молдавских номерах ехал на зелёный. Водитель иномарки рассказал, что спецсигнал услышал перед самым перекрёстком, "скорая летела и даже не приостановилась", передает пресс-центр МВД ПМР.
Произошло столкновение. После удара Infinity выехал на тротуар. Неотложку отбросило на дорожный знак, далее она врезалась в бетонную опору рекламного щита, от чего та наклонилась. По инерции скорая задела ещё три иномарки и перевернулась.
Водители и пассажиры Renault Megane, Ford Galaxy и Toyota не пострадали.
В травмпункт РКБ доставили всю бригаду скорой помощи. Один фельдшер практически не пострадал. Второй медработник и водитель как минимум до утра останутся под присмотром врачей. У обоих ушибы и ссадины, подозрение на черепно-мозговую травму.
После аварии на дорогу выпали кислородные баллоны, один из них застрял в переднем бампере одной из машин.
Поскольку баллоны могли сдетанировать, на место происшествия прибыли спасатели и пожарный расчёт ГУпЧС МВД ПМР. Специалисты оценили состояние баллонов. Убедившись, что они опасности не представляют, баллоны убрали с проезжей части.
Сотрудникам ГАИ предстоит установить степень вины каждого из участников ДТП. mvdpmr.org