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Авария с участием скорой помощи

Авария с участием скорой помощи

Дорожно-транспортное происшествие произошло 21 сентября примерно в 16:00 в столице. Бригада неотложки ехала на вызов в сторону лечгородка. В этот момент на перекрёстке улиц Полецкого и Мира горел красный сигнал светофора.

Автомобиль Infinity на молдавских номерах ехал на зелёный. Водитель иномарки рассказал, что спецсигнал услышал перед самым перекрёстком, "скорая летела и даже не приостановилась", передает пресс-центр МВД ПМР.

Произошло столкновение. После удара Infinity выехал на тротуар. Неотложку отбросило на дорожный знак, далее она врезалась в бетонную опору рекламного щита, от чего та наклонилась. По инерции скорая задела ещё три иномарки и перевернулась.

Водители и пассажиры Renault Megane, Ford Galaxy и Toyota не пострадали.

В травмпункт РКБ доставили всю бригаду скорой помощи. Один фельдшер практически не пострадал. Второй медработник и водитель как минимум до утра останутся под присмотром врачей. У обоих ушибы и ссадины, подозрение на черепно-мозговую травму.

После аварии на дорогу выпали кислородные баллоны, один из них застрял в переднем бампере одной из машин.

Поскольку баллоны могли сдетанировать, на место происшествия прибыли спасатели и пожарный расчёт ГУпЧС МВД ПМР. Специалисты оценили состояние баллонов. Убедившись, что они опасности не представляют, баллоны убрали с проезжей части.

Сотрудникам ГАИ предстоит установить степень вины каждого из участников ДТП.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:25
  • DTV
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