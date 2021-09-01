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Законопроекты социальной направленности

Законопроекты социальной направленности

В повестку дня пленарного заседания, которое пройдет сегодня 22 сентября, включен ряд законопроектов социальной направленности. В частности депутатам предстоит во втором чтении рассмотреть проект закона с изменениями в закон «О социальной защите ветеранов и лиц пенсионного возраста». Его авторы – группа депутатов Верховного Совета. Они вышли с предложением упорядочить законодательство в части предоставления льгот по оплате коммунальных платежей и льгот по проезду лицам пенсионного возраста. В законопроекте уточняются категории пенсионеров, на которых распространяется действие закона, сообщается на сайте ВС ПМР.

В соответствии с законом льготы по оплате коммунальных услуг и льготы по проезду предоставляются иностранным гражданам и лицам без гражданства только при условии постоянного проживания на территории ПМР. Что же касается граждан ПМР, достигших пенсионного возраста, то право на получение указанных льгот предоставлено как постоянно, так и временно проживающим на территории нашей республики пенсионерам. При этом постоянно проживающим – независимо от вида получаемой пенсии, а временно проживающим – при условии получения ими пенсии по возрасту. Депутаты предлагают исключить из статьи 5 закона слова «по возрасту». Это позволит пенсионерам получать льготы независимо от вида пенсии.

На пленарном заседании Верховный Совет в первом чтении рассмотрит проект закона с изменениями в закон «О донорстве». Инициатива Правительства направлена на привлечение потенциальных доноров. Медицинские организации государственной системы здравоохранения нуждаются в донорской крови и ее компонентах, поскольку переливание крови как лечебный метод остается важным средством в борьбе за жизнь человека.

Действующая норма статьи 6 закона «О донорстве» предусматривает пропаганду учреждениями здравоохранения, обществом Красного Креста и другими организациями безвозмездного донорства. Вместе с тем, согласно статье 3 закона «О донорстве», донорство может быть и безвозмездным, и платным. Оплата донору при сдаче крови и ее компонентов производится в порядке и размере, установленном Правительством ПМР.

В целях пропаганды не только безвозмездного, но и платного донорства проектом закона предлагается внести изменение в статью 6 закона «О донорстве» и исключить слово «безвозмездного».

По мнению авторов инициативы, принятие изменений в законодательство создаст дополнительные условия для поддержания постоянного запаса донорской крови в отделениях переливания крови. Профильный комитет будет рекомендовать депутатскому корпусу принять проект закона в первом чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 08:04
  • DTV
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