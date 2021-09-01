Представители движения "Талибан" (запрещено в РФ) обратились в ООН, выразив намерение выступить в ходе недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи, и направили кандидатуру Мохаммада Сохаила Шахина для утверждения в должности постпреда Афганистана при организации. Об этом сообщил во вторник ТАСС официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик.
"20 сентября генеральный секретарь получил письмо, озаглавленное "Исламский Эмират Афганистан", подписанное "Амир Ханом Моттаки" в качестве "министра иностранных дел", с запросом на участие в "76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21-27 сентября". В письме также указывалось, что с 15 августа [занимавший пост президента Афганистана до прихода талибов] "Ашраф Гани отправлен в отставку и больше не признается президентом", - сказал Дюжаррик.
"Письмо также указывало, что постпред [Афганистана] при ООН больше не представляет Афганистан. Номинируется кандидатура Мохаммада Сохаила Шахина на должность нового постпреда", - отметил представитель генсека.
При этом 15 сентября генеральному секретарю ООН поступило письмо от постпредства Афганистана, подписанное послом Гулямом Исхакзаем, со списком делегации на Генассамблее. "Постоянный представитель обозначен как глава делегации", - рассказал Дюжаррик.
По его словам, оба письма "были направлены в секретариат, а после консультаций с офисом председателя Генеральной Ассамблеи - членам аккредитационного комитета 76-й сессии Генассамблеи".
Аккредитационный комитет 76-й сессии планируется сформировать на ее первом заседании 14 сентября. Традиционно в него входят Россия, США, Китай, а также шесть государств, избираемых от различных частей мира. Комитет принимает решения относительно кандидатуры постоянного представителя страны при ООН, а также об аккредитации ее делегации на неделю высокого уровня.
Как заявил 9 сентября председатель 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр, решение по постоянному представителю Афганистана может быть принято аккредитационным комитетом в октябре-ноябре.
Ситуация в Афганистане Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной этого года о решении вывести оттуда свои вооруженные силы. 15 августа радикалы без боя вошли в Кабул, а президент Ашраф Гани покинул республику. 6 сентября талибы заявили об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября огласили состав временного правительства. tass.ru