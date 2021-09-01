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В Молдове вводятся новые ограничения в связи с COVID-19

В Молдове вводятся новые ограничения в связи с COVID-19

Министр здравоохранения Молдовы Ала Немеренко объявила о новых ограничениях Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здравоохранению (CNESP).

Сегодня, 22 сентября, состоялось заседание Чрезвычайной национальной комиссии по общественному здравоохранению (CNESP), по итогам которого выступила министр здравоохранения Алла Немеренко. Министр отметила, что сертификат COVID-19 станет обязательным для большинства видов деятельности. Речь идет не только о сертификате вакцинации, но и о тесте на антитела, проведенном за последние 90 дней с отрицательным результатом или доказательстве болезни, передает bloknot-moldova.md.

- Организаторы мероприятий могут выбирать: либо сократить число приглашенных, либо требовать наличие сертификата о вакцинации от коронавируса, - пояснила чиновница.

Также, по словам Немеренко, учащиеся школ продолжат заниматься в классах, независимо о сводки зараженных COVID-19 по стране.

- Сертификат COVID-19 или периодические тесты должны быть обязательными. Министерство труда и социальной защиты разработает пакет льгот, к примеру, награждение выходными, чтобы стимулировать вакцинироваться тех, кто работает на передовой, а также компенсационные меры для предпринимателей. Важно, чтобы дети продолжали учиться в школе с физическим присутствием, чтобы мы смогли вырастить образованное поколение, - заявила Немеренко.

А вот деятельность университетов CNSEP рекомендует перенести в онлайн, чтобы избежать заторов в общественном транспорте.

Еще были установлены и определены пороги оповещения от «зеленого до красного». Зеленый код значит менее 50 новых случаев вируса на 100 тысяч населения за последние семь дней, желтый - 50-99 случаев, оранжевый - 100-249, красный - 250 и больше.
Таким образом, ANSP будет публиковать каждый понедельник порог оповещения на национальном уровне, а также индивидуально для каждой административно-территориальной единицы. На основании этих предупреждений территориальные комиссии будут применять для каждого населенного пункта необходимые меры защиты.

bloknot-moldova.md
  • Сегодня, 19:13
  • DTV
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