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Ряд налоговых инициатив Правительства поддержан парламентариями

Ряд налоговых инициатив Правительства поддержан парламентариями

В повестку дня пленарного заседания Верховного Совета вошел блок вопросов, посвященных деятельности индивидуальных предпринимателей и организаций в разрезе фискальной политики.

Правительство внесло предложение о введении запрета на розничную торговлю полезными ископаемыми для индивидуальных предпринимателей. Принятие таких мер обусловлено необходимостью исключить использование серых схем в работе предприятий-разработчиков карьеров, которые часть добытых природных ресурсов продавали через ИП. Напомним, индивидуальные предприниматели имеют право не вести бухгалтерский учет, не составлять финансовую и налоговую отчетность, сообщается на сайте Правительства.

Стимулирование предпринимательской деятельности и перерабатывающей отрасли в частности является одним из приоритетов нашего государства. В этой связи исполнительные органы власти инициировали синхронизацию видов деятельности ИП с Классификатором отраслей народного хозяйства. Это позволит сельхозпроизводителям расширить возможности переработки и дальнейшей реализации всего объема выращенной продукции, а также применять Специальный налоговый режим.

Внесены дополнения и в Закон «О налоге на доходы организаций». Здесь причиной внесения новых норм стало выявление фактов, когда стоимость экспорта инертных строительных материалов за пределами республики существенно отличается в сторону уменьшения по сравнению с индикативными ценами, которые действуют в нашей республике. В результате анализа ситуации Минфин подсчитал примерную сумму занижения налоговых платежей, которая ежегодно составляет порядка 11 млн рублей.

Эта инициатива Правительства позволит установить справедливое налогообложение для экспортируемых товаров, в отношении которых устанавливаются индикативные цены.
gov-pmr.org
  • Сегодня, 19:19
  • DTV
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