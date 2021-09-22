Комиссия Сейма (парламента) Латвии по правам человека и общественным делам во втором чтении одобрила введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий.
По словам главы комиссии Артусса Кайминьша, неприемлемыми должны быть ценности, «которые несет собой этот символ». Парламентарий Андрей Юдин отметил, что ленточки также «используются с целью отрицания независимости Латвии», пишет gazeta.ru.
Сейм Латвии в сентябре 2020 года в первом чтении поддержал введение запрета на использование георгиевских ленточек во время публичных мероприятий — как развлекательных и праздничных, так и на собраниях, шествиях и пикетах.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает попытки парламентариев прибалтийской республики законодательно запретить использование георгиевской ленты на публичных мероприятиях.
"Латвийские парламентарии продолжают глумиться над святой памятью ветеранов, которые сражались против фашистской угрозы в годы Второй мировой войны. Вдобавок к уже одобренному запрету на ношение символики и военной формы советского периода они приступили к рассмотрению законодательной поправки, запрещающей использование георгиевской ленточки в ходе публичных мероприятий, - сказала она. - Решительно осуждаем избранные латвийскими радикальными политиками преступный путь сведения исторических счетов с Россией, а по сути с исторической памятью целого поколения".
Дипломат призвала обратиться к ветеранам войны с вопросом об истинном значении этого символа. "Спросите у них, не слушайте политиков и комментаторов, просто спросите у них. Они вам расскажут, что стоит за историей георгиевской ленточки, расскажут об ее истинном значении и стоимости, а стоимости у нее нет, потому что она бесценна", - подчеркнула Захарова.
Идея акции «Георгиевская ленточка» родилась в 2005 году в Москве. Черно-оранжевые ленты стали символом памяти о Победе в Великой Отечественной войне, знаком вечной признательности ветеранам, освободившим мир от фашизма.
Напомним, 3 июня комиссия латвийского Сейма по правам человека и общественным делам концептуально поддержала введение запрета на использование во время публичных мероприятий георгиевских ленточек. Чтобы эта законодательная инициатива вступила в силу, ее еще в трех чтениях должен принять парламент, а потом утвердить президент республики.