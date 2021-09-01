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Стимулирование дуального образования

Стимулирование дуального образования

Тем, кто получил образование по практико-ориентированной дуальной модели обучения, предлагается на один год наполовину снизить ставку по единому социальному налогу.

Напомним, дуальное обучение – это совместная подготовка специалистов организациями профессионального образования и предприятиями разных форм собственности. Предприятие может заключить договор с учебным заведением на подготовку необходимых специалистов.

По итогам 2020 года, в системе дуального образования было задействовано 9 организаций среднего профессионального образования и порядка 30 промышленных и сельскохозяйственных организаций. Обучение проходит по 18 профессиям и специальностям, передает пресс-служба ВС ПМР.

«Это новый подход, который используют в современном обществе, когда молодые специалисты, студенты могут получать образование непосредственно на своих рабочих местах – в цехах, на предприятиях, совмещая теоретические и практические основы ведения этого дела. У нас в государстве есть такие успешные примеры – это обучение швей на предприятиях легкой промышленности. Это «Тиротекс», это «Одема». У нас есть такие примеры на предприятии «Электромаш», где внедряется комплексная программа по дуальному образованию», – отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.

Работникам, которые завершили программу дуального образования и устроились в течение года на предприятие, предлагается установить ставку единого социального налога в размере 12%. Стандартная ставка единого социального налога составляет 25%. Срок действия данной ставки предлагается ограничить одним годом со дня принятия на работу. Кроме этого, ставку единого социального налога в размере 12% предлагается применять в отношении выплат наставникам.

«Это те шаги, которые государство делает для поддержки молодых специалистов рабочих специальностей, для того чтобы люди могли работать, чтобы люди могли получать определенные доходы», – отметил председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.

Верховный Совет принял проект закона с дополнениями в закон «О едином социальном налоге и обязательном страховом взносе» в первом чтении.
vspmr.org
  • Сегодня, 19:32
  • DTV
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