Без Украины НАТО будет слабее, чем с ее участием. Об этом заявил президент Владимир Зеленский журналистам в Нью-Йорке в среду, 22 сентября.
По словам Зеленского, в самом Альянсе не все так спокойно, что показывает ситуация в оборонных контрактах с Евросоюзом, пишет korrespondent.net.
"Мне кажется, что Украина не просто не в тупике сегодня. Я считаю, что Украина, наконец, может спокойно говорить, что без такого государства как Украина, альянс будет слабее. И это будет выбор альянса - хотят ли они иметь мощный альянс, чтобы защищать страны, особенно - маленькие, которые, вступая в Североатлантический альянс, очень верили в такую защиту", - сказал Зеленский.
Также Зеленский встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и обсудил с ним вопрос членства Украины в НАТО. Зеленский поблагодарил Столтенберга за то, что он поддерживает Украину, и за то, что представитель НАТО присутствовал на саммите Крымской платформы в Киеве.
"Для стран, стремящихся к членству в Альянсе, должна быть четкая временная перспектива. Евроатлантический курс нашего государства неизменен", - добавил Зеленский.
Напомним, в ходе форума YES Brainstorming 2021 в Киеве Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать членом НАТО и без нее "Альянс будет терять". korrespondent.net