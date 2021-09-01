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Женский клуб: расширение прав и возможностей женщин - рома

Женский клуб: расширение прав и возможностей женщин - рома

Совместная программа ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», финансируемая Швецией, поддержала партнерский проект «Повышение осведомленности женщин рома о правах человека и их роли в семье и обществе», который реализует Медиа центр совместно с инициативной группой женщин-рома из приднестровского региона.

По словам директора Медиа Центра Луизы Дорошенко, основная цель проекта - осознание проблем, связанных с дискриминацией и изоляцией, социальная инклюзия женщин-рома, проживающих в Тирасполе, Слободзее, Бендерах и Варнице посредством создания возможностей для повышения их осведомленности о правах человека, самореализации и повышения роли в семье и обществе, обмена успешным опытом и психологической поддержки.

«Первые встречи по этой тематике были проведены в рамках предыдущего проекта, который предусматривал расширение прав и возможностей ромов. В новом проекте пройдут мероприятия, направленные на развитие женских клубов (ЖК) на территории левобережья. Сейчас мы расширяем это направление и тематически, и географически, и в плане интеграции женщин-рома в общество», - рассказала Дорошенко, уточнив, что в состав инициативной группы входит 4 женщины-рома.

Она подчеркнула, что проект будет содействовать продвижению равноправного развития, защиты и инклюзии, а также будет способствовать расширению прав и возможностей женщин, уменьшению гендерной дискриминации, усилению роли женщин рома в семье и обществе.

«Ведущими ЖК будут активистки сообщества ромов, которые предварительно пройдут соответствующее обучение. Темы восьми встреч будут определяться совместно со всеми ведущими ЖК и обязательно включать аспекты прав человека, а также психологические аспекты, такие как методы психологической саморегуляции, арт-терапия. Кроме того, участницы проекта смогут получить психологическую поддержку», - добавила Дорошенко.

Проект реализуется в рамках Совместной программы ООН «Поддержка прав человека на обоих берегах Днестра», при финансовой поддержке Швеции. Одно из направлений деятельности данной программы - укрепление организационного потенциала общественных организаций, таких как «Шатер на Днестре» и Медиа центр, а также Платформы устойчивого (общинного) развития, членами которой они являются.
  • Сегодня, 19:00
  • DTV
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