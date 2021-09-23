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Где в Приднестровье растет один из самых дорогих грибов в мире

Где в Приднестровье растет один из самых дорогих грибов в мире

Одни из самых дорогих грибов в мире – белые трюфели - для григориопольской семьи Бригалда уже давно не деликатес. Пожарить омлет с «золотыми» грибами – обычное дело, рассказывает Ирина. А еще потушить, законсервировать, да и в сыром виде их тоже употребляют. Такие пикантные блюда появились в рационе семьи еще несколько лет назад. Супруги случайно наткнулись на трюфели, когда в очередной раз пошли по грибы, сообщает novostipmr.com.

«Я думала, что это камни, начала убирать их в сторону, а потом поняла, что это что-то мягкое. Мы их понюхали и поняли, что это грибной запах. Начали смотреть в интернете и выяснили, что это такие редкие грибы – трюфели», - рассказывает Ирина Бригалда.

Алексей Бригалда – лесничий и заядлый грибник. В его обходе «Каменный» 600 га. Казалось, что здесь он знает каждый кустик и все грибы может распознать с первого взгляда. Но эта находка удивила.

«Возможно, многие грибники тоже видели трюфели, но не обратили на них внимание. Они лежат как камни, и никогда не скажешь, что это грибы. У нас они растут в нескольких местах. В прошлом году трюфелей не было, потому что была засуха. В этом уже появились, было много дождей. Этим грибам нужны особые условия для роста. В домашних условиях их нельзя выращивать, иначе мы бы уже были миллионерами», - шутит лесничий.

Трюфели входят в топ-5 самых дорогих грибов в мире. Это главный деликатес для европейских гурманов. Цена за килограмм таких грибов варьируется от 7 до 9 тысяч долларов. Однажды один белый трюфель на аукционе был продан за 209 тысяч долларов.

Эти грибы обладают одной интересной особенностью: у них нет ножек или шляпок, как у остальных грибов, а их внешний вид скорее напоминает клубень картофеля.

Трюфели растут исключительно под землей, их поиск и сбор имеют некоторые особенности. Осенью, в период сбора урожая, созревшие трюфели издают специфический запах, который могут уловить лишь специально обученные собаки или свиньи. Грибы источают аромат в течение непродолжительного времени, поэтому трудовой сезон сборщиков трюфелей длится не более одного-двух месяцев.

Помимо трудностей сбора и большой редкости трюфелей, высокая цена обусловлена еще и их великолепным вкусом. В разгар сезона лучшие рестораны Европы предлагают гурманам отведать блюда из свежих трюфелей.

Семья Бригалда угощает трюфелями своих родственников и соседей. Бизнес на этом не строят. Место своей ценной находки держат в секрете.
novostipmr.com
  • Вчера, 21:01
  • DTV
  • Просмотров: 29
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