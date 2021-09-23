Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из перечня стран, из которых разрешены несущественные поездки. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС. Вместе с тем в "зеленый список" добавили три неевропейские страны.
"После осмотра в соответствии с рекомендацией по постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, в список были добавлены Чили, Кувейт и Руанда, а Босния и Герцеговина и Молдова были удалены из списка ", - говорится в сообщении Совета ЕС.
Как отмечается, это решение не вредит возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.
Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 14 стран, в том числе Украина. По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.