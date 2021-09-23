Dnestr.TV

 
0

ЕС снова закрылся для въезда из Молдовы и Боснии

ЕС снова закрылся для въезда из Молдовы и Боснии

Совет ЕС исключил Молдову и Боснию и Герцеговину из перечня стран, из которых разрешены несущественные поездки. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС. Вместе с тем в "зеленый список" добавили три неевропейские страны.

"После осмотра в соответствии с рекомендацией по постепенной отмене временных ограничений на несущественные поездки в ЕС, Совет обновил перечень стран, специальных административных регионов и других образований и территориальных органов, для которых следует отменить ограничения на поездки. В частности, в список были добавлены Чили, Кувейт и Руанда, а Босния и Герцеговина и Молдова были удалены из списка ", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Как отмечается, это решение не вредит возможности государств-членов отменить временное ограничение на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников.

Сейчас в перечне третьих стран, откуда ЕС рекомендует позволить несущественные поездки, остается 14 стран, в том числе Украина. По формуле, применяемой ЕС, необходимо иметь менее 100 случаев новых заболеваний за 14 дней на 100 000 населения.

eurointegration.com.ua
  • Сегодня, 05:36
  • DTV
  • Просмотров: 2
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • «Зелёный» пресс-тур в Ягорлык

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • «Зелёный» пресс-тур в Ягорлык
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна