Волка, спокойно разгуливающего вдоль дороги недалеко от жилья, сняли на видео.
Судя по внешнему виду, это вполне себе взрослый и матерый хищник. Он спокойно занимается своими делами в свете автомобильных фар и ничего не боится. Видео с волком было опубликовано на телеграм-канале «Приднестровец». Впечатляет!
- В Каменском районе ночью бродил большой волк. Зверюга не боится ни сигнала машины, ни людей. Размеры хищника впечатляют. Взрослый человек вполне может стать для волка легкой закуской. На видео видно, волк уже кого-то задрал и ужинает – давно в Каменке кого-то не драли, - написано в комментарии.