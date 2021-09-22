Пандемия, изменение климата, международная безопасность и “эрозия демократии” - главные глобальные вызовы, с которыми сталкивается Молдова, а для их преодоления необходимы усилия всего международного сообщества. Об этом заявила Майя Санду во время выступления на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Говоря о пандемии, президент Молдовы отметила глобальную солидарность в преодолении этой мировой катастрофы и поблагодарила мировое сообщество за помощь в преодолении проявлений пандемии в Молдове, пишет sputnik.md.
По словам Санду, Молдова хорошо ощущает эффекты от глобального изменения климата, которые в стране проявляются в виде засух и наводнений. Поэтому, власти страны, по ее словам, готовы ставить вопросы экологии на первое место в числе приоритетов.
Затрагивая вопросы международной безопасности, Санду заявила, что "обеспокоена эскалацией напряженности в Черноморском регионе".
“Мы серьезно обеспокоены ухудшением ситуации в ареале Черного моря. Я хотела бы еще раз отметить, что Молдова - это государство, выступающее за мир. Мы остаемся твердо нацеленными на нахождение мирного, политического решения приднестровского конфликта, решения, основанного на принципе суверенитета и территориальной целостности Молдовы, в пределах ее международно признанных границ”, - заявила Санду.
Она также подтвердила позицию Молдавского правительства по вопросу вывода российского военного контингента из Приднестровья, а также вывоза и утилизации вооружений, хранящихся в Колбасне.
“В духе конституционного нейтралитета Молдовы и международного права мы хотим напомнить, что наша позиция по полному и безусловному выводу российских войск остается неизменной. Она включает вывоз или уничтожение вооружений, хранящихся на складах в Колбасне, которые представляют опасность для всего региона. Мы рассчитываем на международную поддержку в этом смысле”, - заявила Санду.
Четвертый вызов для Молдовы, по словам Санду - эрозия демократии и подрыв доверия в государство - включает в себя падение доверия к государству, дезинформацию и коррупцию.
Санду заявила, что демократия остается главным принципом новых властей в Молдове, которые намерены восстановить доверие к государству, восстановить функциональность госинститутов, эффективно бороться с коррупцией и провести реформу юстиции.
Президент Майя Санду находится с двухдневным визитом в Нью-Йорке, где принимает участие в работе Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.
Кроме того, президент Молдовы рассчитывает провести в Нью-Йорке несколько двусторонних встреч.
Генассамблея ООН 14 сентября открыла свою 76-ю сессию. Общие дебаты ГА ООН проходят с 21 по 27 сентября 2021 года. В конце сентября традиционно проводится так называемый сегмент "высоких встреч" с участием глав государств и правительств стран - членов ООН. sputnik.md