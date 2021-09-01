Накануне в Бендерах стартовал городской этап Республиканского турнира по футболу «Кожаный мяч - 2021». Торжественное открытие игр намечено на 28 сентября 13:30. Мероприятие пройдёт на стадионе «Шелковик».
Как сообщает пресс-служба бендерской госадминистрации, матчи группового (отборочного) этапа будут проходить с 22 сентября по 7 октября.
Финальная часть городского этапа турнира «Кожаный мяч - 2021» состоится 14 и 15 октября на бендерском городском стадионе.
Массовое спортивное мероприятие проводится с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в условиях пандемии коронавируса.
Напомним, республиканский турнир по футболу «Кожаный мяч - 2021» проходит с 15 сентября по 15 ноября. Отборочный этап продлится до 15 октября на футбольных полях городов и районов республики, финальный состоится с 20 октября по 15 ноября. Инициатором данных соревнований среди подрастающего поколения является Президент ПМР Вадим Красносельский. novostipmr.com