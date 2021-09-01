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Электронные сигареты станут подакцизным товаром

Электронные сигареты станут подакцизным товаром

Депутатский корпус Верховного совета Приднестровья принял законопроект, согласно которому с 2022 года электронные сигареты станут в одну категорию с подакцизным товаром.

Согласно принятому документу, в список подакцизных товаров вошли: «Устройства, имитирующие курение табака, для потребления испарительных смесей - электронные системы доставки никотина, электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином, кальяны, в том числе электронные, и иные устройства, имитирующие курение табака».

Парламентарии считают, что электронные сигареты очень перспективное направление для крупного бизнеса. Сегодня курительными девайсами пользуются взрослые и подростки. Этот рынок динамично развивается и спрос на электронные сигареты, как альтернативу табаку, постоянно растет. Статистика показывает, что рынок потребления неуклонно растет.

Подакцизные товары являются высокорентабельными и обладают низкими производственными издержками, что делает их очень привлекательными с точки зрения бизнеса. Спрос рождает предложение и тот, кто займётся поставкой подакцизных товаров этой категории будет зарабатывать большие деньги.

Наталья Куренная, newspmr.com
  • Сегодня, 06:13
  • DTV
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