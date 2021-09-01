Депутатский корпус Верховного совета Приднестровья принял законопроект, согласно которому с 2022 года электронные сигареты станут в одну категорию с подакцизным товаром.
Согласно принятому документу, в список подакцизных товаров вошли: «Устройства, имитирующие курение табака, для потребления испарительных смесей - электронные системы доставки никотина, электронные системы доставки продуктов, не являющихся никотином, кальяны, в том числе электронные, и иные устройства, имитирующие курение табака».
Парламентарии считают, что электронные сигареты очень перспективное направление для крупного бизнеса. Сегодня курительными девайсами пользуются взрослые и подростки. Этот рынок динамично развивается и спрос на электронные сигареты, как альтернативу табаку, постоянно растет. Статистика показывает, что рынок потребления неуклонно растет.
Подакцизные товары являются высокорентабельными и обладают низкими производственными издержками, что делает их очень привлекательными с точки зрения бизнеса. Спрос рождает предложение и тот, кто займётся поставкой подакцизных товаров этой категории будет зарабатывать большие деньги.