Верховная Рада на пленарном заседании 23 сентября приняла во втором чтении так называемый законопроект о деолигархизации (№5599). За него отдали свои голоса 279 народных депутатов. Против этого проекта закона проголосовали 54 парламентария, еще 27 — воздержались.
До второго чтения поступило более 1270 поправок к этому законопроекту, 59 из которых комитет учел, сообщает hromadske.ua.
Депутаты голосованием поддержали рассмотрение закона по сокращенной процедуре. Это позволило рассмотреть всего лишь 13 поправок. Оппозиция заблокировала трибуну и кричала: «Диктатура!»
Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования. Его введут в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу.
Что попало в финальную версию закона?
Если в первой версии законопроекта олигархом назывался человек, который имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни, то теперь он должен иметь и экономический, и политический вес.
После вступления в силу закона олигархами в Украине будут считаться граждане, которые одновременно будут отвечать по меньшей мере трем из следующих признаков:
участвует в политической жизни;
может влиять на средства массовой информации;
является конечным бенефициарным владельцем предприятия, которое занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
имеет активы более чем на один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц (сейчас это 2 миллиарда 270 миллионов гривен, или чуть более 83 миллионов долларов).
Кто будет определять, является ли человек олигархом?
Такое право будет у Совета национальной безопасности и обороны по обращению Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины. СНБО будет также заниматься Реестром олигархов.
Это решение вступит в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и будет обязательным к исполнению.
Люди, которых подозревают в том, что они являются олигархами, имеют право письменно объяснить свою позицию и/или предоставить другие документы. Подать все это в Аппарат СНБО нужно не позднее чем за 5 дней до заседания Совета нацбезопасности.
Решение об исключении человека из Реестра олигархов могут принять, если будет подтвержден факт, что у такого гражданина отсутствуют не менее двух признаков среди указанных выше.
Последствия признания олигархом
Если же человека признают олигархом, на него предлагают наложить следующие ограничения:
запрет делать взносы на поддержку политических партий;
покупать объекты большой приватизации;
финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.
Олигархи также должны подавать декларацию, как это делают чиновники.
Оппозиция против
Народный депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута (фракция воздержалась от голосования) отметил, что, по его мнению, законопроект не касается борьбы с олигархами.
«Действительно многие депутаты предлагали то, чтобы закон был нормальный и усовершенствованный. И что он реально делал невозможным создание олигархов и их компаний. Но ведь никто не хотел этого — хотели шоу. И сделали так сегодня, что орган, который под президентом, он почему-то решает (вероятно, речь идет о том, что СНБО будет формировать список олигархов в соответствии с законопроектом, — ред.)», — говорит Тарута.
Он считает, что это «только больше монополизирует власть, давление и практически уничтожает баланс власти в нашей стране».
Тарута также отметил, что, вероятно, оппозиция будет обжаловать решение Рады в Конституционном суде.
Реакция Зеленского
Президент после принятия закона заявил, что благодаря этому решению «Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством».
«Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят... Олигархической ветви власти в Украине больше не будет», — считает Зеленский.