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Рада окончательно приняла законопроект об олигархах. Когда он заработает?

Рада окончательно приняла законопроект об олигархах. Когда он заработает?

Верховная Рада на пленарном заседании 23 сентября приняла во втором чтении так называемый законопроект о деолигархизации (№5599).
За него отдали свои голоса 279 народных депутатов. Против этого проекта закона проголосовали 54 парламентария, еще 27 — воздержались.

До второго чтения поступило более 1270 поправок к этому законопроекту, 59 из которых комитет учел, сообщает hromadske.ua.

Депутаты голосованием поддержали рассмотрение закона по сокращенной процедуре. Это позволило рассмотреть всего лишь 13 поправок. Оппозиция заблокировала трибуну и кричала: «Диктатура!»

Закон вступает в силу со следующего дня после его опубликования. Его введут в действие через шесть месяцев со дня вступления в силу.

Что попало в финальную версию закона?

Если в первой версии законопроекта олигархом назывался человек, который имеет значительный экономический или политический вес в общественной жизни, то теперь он должен иметь и экономический, и политический вес.

После вступления в силу закона олигархами в Украине будут считаться граждане, которые одновременно будут отвечать по меньшей мере трем из следующих признаков:

участвует в политической жизни;

может влиять на средства массовой информации;

является конечным бенефициарным владельцем предприятия, которое занимает монопольное положение на рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

имеет активы более чем на один миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц (сейчас это 2 миллиарда 270 миллионов гривен, или чуть более 83 миллионов долларов).

Кто будет определять, является ли человек олигархом?

Такое право будет у Совета национальной безопасности и обороны по обращению Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета Украины. СНБО будет также заниматься Реестром олигархов.

Это решение вступит в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и будет обязательным к исполнению.

Люди, которых подозревают в том, что они являются олигархами, имеют право письменно объяснить свою позицию и/или предоставить другие документы. Подать все это в Аппарат СНБО нужно не позднее чем за 5 дней до заседания Совета нацбезопасности.

Решение об исключении человека из Реестра олигархов могут принять, если будет подтвержден факт, что у такого гражданина отсутствуют не менее двух признаков среди указанных выше.

Последствия признания олигархом

Если же человека признают олигархом, на него предлагают наложить следующие ограничения:

запрет делать взносы на поддержку политических партий;

покупать объекты большой приватизации;

финансировать любую политическую агитацию, проведение митингов или демонстраций с политическими требованиями и лозунгами.

Олигархи также должны подавать декларацию, как это делают чиновники.

Оппозиция против

Народный депутат от «Батькивщины» Сергей Тарута (фракция воздержалась от голосования) отметил, что, по его мнению, законопроект не касается борьбы с олигархами.

«Действительно многие депутаты предлагали то, чтобы закон был нормальный и усовершенствованный. И что он реально делал невозможным создание олигархов и их компаний. Но ведь никто не хотел этого — хотели шоу. И сделали так сегодня, что орган, который под президентом, он почему-то решает (вероятно, речь идет о том, что СНБО будет формировать список олигархов в соответствии с законопроектом, — ред.)», — говорит Тарута.

Он считает, что это «только больше монополизирует власть, давление и практически уничтожает баланс власти в нашей стране».

Тарута также отметил, что, вероятно, оппозиция будет обжаловать решение Рады в Конституционном суде.

Реакция Зеленского

Президент после принятия закона заявил, что благодаря этому решению «Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством».

«Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят... Олигархической ветви власти в Украине больше не будет», — считает Зеленский.

hromadske.ua
  • Сегодня, 06:20
  • DTV
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