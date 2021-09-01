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Пьяный с ножом в школе

Пьяный с ножом в школе

22 сентября, директор школы № 3 г. Рыбница сообщила в милицию о подозрительном мужчине. Со слов руководителя учебного учреждения, неизвестный во дворе школы размахивал перед учениками предметом, похожим на нож. Всё происходило перед началом уроков, которые впоследствии были сорваны, а нарушитель скрылся во дворах. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, передает пресс-центр МВД ПМР.

В ходе поисковых мероприятий во дворах по ул. Свердлова сотрудники уголовного розыска по приметам задержали подозреваемого. Им оказался нигде не работающий рыбничанин 46 лет, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. При нём были обнаружены лезвие и две части рукоятки. Как пояснил горожанин, он направлялся к токарю, чтобы починить изделие. Во дворе школы оказался, решив срезать путь. Тут его окружили школьники и стали расспрашивать про нож.

Однако дети поясняют обратное: мужчина крутил лезвие ножа в руке и подзывал к себе. Испуганные ученики стали звать педагогов.

Нарушителя доставили в Рыбницкий ОВД. Сутки он провёл в комнате для задержанных до полного вытрезвления. Нож был изъят.

Теперь у мужчины будет достаточно времени подумать над своим поведением в изоляторе временного содержания. За появление в состоянии алкогольного опьянения на территории учебного заведения к нему применено наказание в виде 10 суток административного ареста.

Правоохранителям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать правовую оценку действиям задержанного.


mvdpmr.org
  • Сегодня, 08:58
  • DTV
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