Операторы газотранспортных систем Украины, Германии, Чехии и Словакии планируют создать Центральноевропейский водородный коридор. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».
«Инициатива „Центральноевропейский водородный коридор“ направлена на создание водородной „магистрали“ в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов его поставки в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит транспортировать водород от производственных предприятий к потребителям водорода в Чехии и Словакии», — говорится в сообщении.
По словам заместителя генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ Павла Станчака, водородная энергетика является перспективной технологией, находящейся на ранней стадии внедрения. Однако из-за поставленных ЕС целей достичь углеродной нейтральности к 2050 году исследования в этом направлении необходимо начать уже сегодня, передает eadaily.com.
«Водород — это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода», — отметил он.
Среди компаний-участников — EUSTREAM (ОГТС Словакии), Оператор ГТС Украины, NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии). Отмечается, что Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий Украину с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода, что позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене. Ожидается, что главным регионом спроса на водород в Европе станет Германия.
Напомним, в марте Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины заявило, что, согласно целям Энергетической стратегии на период до 2035 года относительно установки мощностей солнечных и ветровых электростанций, страна может ежегодно вырабатывать 5,5 млрд кубометров «зеленого» водорода.