Dnestr.TV

 
0

Украина, Германия, Чехия и Словакия создадут водородный коридор

Украина, Германия, Чехия и Словакия создадут водородный коридор

Операторы газотранспортных систем Украины, Германии, Чехии и Словакии планируют создать Центральноевропейский водородный коридор. Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба компании «Оператор ГТС Украины».

«Инициатива „Центральноевропейский водородный коридор“ направлена на создание водородной „магистрали“ в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов его поставки в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит транспортировать водород от производственных предприятий к потребителям водорода в Чехии и Словакии», — говорится в сообщении.

По словам заместителя генерального директора по развитию и трансформации ОГТСУ Павла Станчака, водородная энергетика является перспективной технологией, находящейся на ранней стадии внедрения. Однако из-за поставленных ЕС целей достичь углеродной нейтральности к 2050 году исследования в этом направлении необходимо начать уже сегодня, передает eadaily.com.

«Водород — это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода», — отметил он.

Среди компаний-участников — EUSTREAM (ОГТС Словакии), Оператор ГТС Украины, NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии). Отмечается, что Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий Украину с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода, что позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене. Ожидается, что главным регионом спроса на водород в Европе станет Германия.

Напомним, в марте Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины заявило, что, согласно целям Энергетической стратегии на период до 2035 года относительно установки мощностей солнечных и ветровых электростанций, страна может ежегодно вырабатывать 5,5 млрд кубометров «зеленого» водорода.

eadaily.com
  • Сегодня, 09:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • «Зелёный» пресс-тур в Ягорлык

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • «Зелёный» пресс-тур в Ягорлык
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна