На КПП в Украине гражданину Молдовы выдали запрет на въезд в страну из-за того, что на его автомобиле была прикреплена георгиевская лента. Об этом 24 сентября сообщила «Европейская правда» со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, пишет newsmaker.md.
На выезде из Украины на КПП «Могилев-Подольский» пограничники остановили гражданина Молдовы из-за того, что на его машине была прикреплена георгиевская лента.
«Иностранец украсил лентой переднюю панель автомобиля», — рассказали в погранслужбе, отметив, что за это нарушение ему на три года запретили въезд в Украину.
Следует отметить, что в 2017 году в Кодекс Украины об административных правонарушениях добавили статью за «публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты».
Согласно статье, за это нарушение грозит штраф от 850 до 2,5 тыс. (около 1690 леев) гривен. За повторное нарушение, кроме штрафа, предусмотрен административный арест на 15 суток.