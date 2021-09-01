Dnestr.TV

 
0

Гражданину Молдовы запретили въезд в Украину из-за георгиевской ленты

Гражданину Молдовы запретили въезд в Украину из-за георгиевской ленты

На КПП в Украине гражданину Молдовы выдали запрет на въезд в страну из-за того, что на его автомобиле была прикреплена георгиевская лента. Об этом 24 сентября сообщила «Европейская правда» со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, пишет newsmaker.md.

На выезде из Украины на КПП «Могилев-Подольский» пограничники остановили гражданина Молдовы из-за того, что на его машине была прикреплена георгиевская лента.

«Иностранец украсил лентой переднюю панель автомобиля», — рассказали в погранслужбе, отметив, что за это нарушение ему на три года запретили въезд в Украину.

Следует отметить, что в 2017 году в Кодекс Украины об административных правонарушениях добавили статью за «публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты».

Согласно статье, за это нарушение грозит штраф от 850 до 2,5 тыс. (около 1690 леев) гривен. За повторное нарушение, кроме штрафа, предусмотрен административный арест на 15 суток.

newsmaker.md
  • Сегодня, 00:46
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Врач обратился в Раввинский суд по поводу коронавирусно ...
  • В добрый путь! 1 сентября в Бендерской гимназии №2
  • Автомобилям с номерами Приднестровья запрещено движение ...
  • Швеция и ООН поддерживают новые проекты по укреплению п ...
  • Украина начала пропускать автомобили на приднестровских ...
  • Про нас иначе. Без труда не выловишь и рыбку из пруда
  • Смогут ли граждане Молдовы попасть в Россию в сентябре?
  • Одесская таможня опровергла отсрочку запрета на приднес ...
  • Прожить на минимуме
  • Занимательные цифры Приднестровья
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна