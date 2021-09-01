Комитет по законодательству подготовил к рассмотрению во втором чтении пакет законопроектов, касающийся трансляции судебных заседаний по радио, телевидению и в сети Интернет. Провести онлайн заседание можно только с разрешения суда, так как есть тайная информация, охраняемая законом. Порядок ведения трансляции также прописывается в законодательстве. Инициировали дополнения группа депутатов Комитета по образованию, общественным объединениям и СМИ. По их мнению, важно обеспечить доступ граждан к правосудию, максимальную открытость и прозрачность деятельности судов, vspmr.orgпресс-служба ВС ПМР.
На заседании Комитета депутаты напомнили важность исполнения действующего закона «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в ПМР». Как рассказал Председатель Верховного суда Адриан Пеньковский, уже работает сайт Судебного департамента при Верховном суде, городских и районных судах. Сейчас ведется работа по наполнению сайта и подготовке к публикации текстов судебных актов. До конца года все сайты будут функционировать, и вся информация о работе судов будет публиковаться без дополнительного финансирования, отметил Адриан Пеньковский.
Говорили участники онлайн-заседания и о публикации персональных данных при размещении текстов судебных актов в Интернете. Этот вопрос будет прорабатываться с представителями судебного сообщества и прокуратуры. Есть мнение, что вместо полных данных участников судебного процесса следует размещать только инициалы или псевдонимы. С другой стороны, информация об осужденных должна быть доступна для информированности граждан. Мнение Комитета – подойти к вопросу дифференцированно.
Законопроекты о внесении изменений в Конституционный закон «О Конституционном суде», в Кодекс об административных правонарушениях, Арбитражный и Гражданский процессуальный кодексы, в законы «О персональных данных» и «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов ПМР» во втором чтении депутаты рассмотрят на одном из пленарных заседаний.
Депутаты Комитета также поддержали инициативу Президента ПМР о введении административной ответственности за умышленное и незаконное использование недействительных паспортов. В действующем КоАПе прописана ответственность за умышленную порчу паспорта либо утрату по небрежности. Запрещено незаконно изымать документ или принимать его в качестве залога. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, практика показывает, что некоторые приднестровцы, получая взамен утерянного новый паспорт, продолжают использовать найденный старый документ, не сообщая о его нахождении. Депутаты будут рекомендовать принять данный законопроект в первом чтении.
Еще один пакет законопроектов, который рассмотрели на заседании Комитета, касается пенсионного обеспечения работников контрольных ведомств. Для тех, кто проходит службу в органах внутренних дел, уголовно-исполнительной системе, службе судебных исполнителей, налоговых и таможенных органах, органах прокуратуры и Следственном комитете, могут назначать пенсию с учетом периода испытательного срока. Это время работы (3–6 месяцев) должно быть включено в выслугу лет, считают депутаты. Соответствующий пакт законопроектов на рассмотрение внесли Галина Антюфеева, Степан Степанов, Олег Петрик и Валерий Бабчинецкий. Инициатива была поддержана Комитетом, на одном из пленарных заседаний ее рассмотрят в первом чтении.
На заседании Комитета также было поддержано мнение группы депутатов об установлении двух памятных для республики дат: 3 ноября – День образования института Уполномоченного по правам человека в ПМР и 7 августа – День образования Счетной палаты ПМР. Соответствующие проекты постановлений Верховного Совета будут рассмотрены депутатским корпусом в двух чтениях.