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В Великобритании ввели лимит на продажу бензина

В Великобритании ввели лимит на продажу бензина

Британская компания розничной торговли EG Group, которая также является оператором автозаправочных станций, вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов стерлингов (около 3 тысяч рублей - ред.) на человека из-за беспрецедентного спроса на топливо в стране, пишет экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд со ссылкой на компанию, передает ria.ru.

Британцы в пятницу начали в панике скупать топливо после того, как некоторые автозаправочные станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов. Несмотря на отсутствие в Соединенном Королевстве проблемы с самим топливом, а также на призывы министра транспорта Гранта Шэппса не паниковать, в пятницу на АЗС выстроились длинные очереди.

В пресс-службе компании Shell заявили РИА Новости, что наблюдают повышенный спрос на своих АЗС в Британии, в некоторых случаях это приводит к большим очередям.

"EG Group, у которой 389 автозаправочных станций, вводит лимит в 30 фунтов стерлингов на продажу топлива из-за беспрецедентного спроса", - написал Свинфорд в Twitter.

По заявлению компании, это мера позволит всем клиентам получить шанс купить топливо.

Согласно открытым данным, один литр АИ-95 в Британии стоит около 1,35 фунта (135 рублей), АИ-98- 1,37 фунта (137 рублей), дизельное топливо - 1,37 фунта, газ - 0,67 фунта (67 рублей).
ria.ru
  • Сегодня, 08:28
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