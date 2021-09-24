Британская компания розничной торговли EG Group, которая также является оператором автозаправочных станций, вводит лимит на продажу бензина в 30 фунтов стерлингов (около 3 тысяч рублей - ред.) на человека из-за беспрецедентного спроса на топливо в стране, пишет экономический редактор издания Times Стивен Свинфорд со ссылкой на компанию, передает ria.ru.
Британцы в пятницу начали в панике скупать топливо после того, как некоторые автозаправочные станции были закрыты из-за нехватки водителей бензовозов. Несмотря на отсутствие в Соединенном Королевстве проблемы с самим топливом, а также на призывы министра транспорта Гранта Шэппса не паниковать, в пятницу на АЗС выстроились длинные очереди.
В пресс-службе компании Shell заявили РИА Новости, что наблюдают повышенный спрос на своих АЗС в Британии, в некоторых случаях это приводит к большим очередям.
"EG Group, у которой 389 автозаправочных станций, вводит лимит в 30 фунтов стерлингов на продажу топлива из-за беспрецедентного спроса", - написал Свинфорд в Twitter.
По заявлению компании, это мера позволит всем клиентам получить шанс купить топливо.
Согласно открытым данным, один литр АИ-95 в Британии стоит около 1,35 фунта (135 рублей), АИ-98- 1,37 фунта (137 рублей), дизельное топливо - 1,37 фунта, газ - 0,67 фунта (67 рублей). ria.ru